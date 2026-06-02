Everand und Fable verbünden sich, um die Vorherrschaft von Amazon herauszufordern

Der zu Scribd gehörende Dienst Everand hat ein neues Abonnementsystem angekündigt, das darauf abzielt, das Monopol von Amazon auf dem Markt für digitales Lesen zu brechen. Nutzer können nun einen Dienst nutzen, der Hörbücher, E-Books und einen Buchclub in einem einzigen Paket vereint. Dieser Schritt wurde durch die Integration der sozialen Lese-App Fable ermöglicht, die 2025 von Everand übernommen wurde. Dies berichtet Techcrunch.com .

Die neuen Abo-Pläne auf dem US-Markt beginnen bei 11,99 $ pro Monat und bieten Zugriff auf einen Katalog von über 1,5 Millionen Hörbüchern und E-Books. Abonnenten können zudem fast 200.000 Online-Buchclubs auf der Fable-Plattform beitreten. Der Lese- oder Hörfortschritt wird automatisch zwischen den Apps synchronisiert, was den Nutzern hohen Komfort bietet.

Dieses Angebot von Everand ist deutlich wettbewerbsfähiger als der Dienst Audible Premium Plus (14,95 $/Monat) von Amazon. Amazon kontrolliert derzeit den Markt über Plattformen wie Audible, Kindle und Goodreads. Everand möchte die Nutzerbindung erhöhen, indem über 100 Millionen Rezensionen und Bewertungen von Fable in das eigene System integriert werden.

Derzeit drängt nicht nur Everand, sondern auch Spotify aktiv in den Hörbuchmarkt. Everand betont jedoch auf Basis seiner Studien von 2025, dass mehr als die Hälfte der Leser regelmäßig sowohl Audio- als auch elektronische Formate nutzt. Der BookTok-Trend und das wachsende Interesse an Lesegemeinschaften bei der Gen Z eröffnen der Allianz aus Everand und Fable neue Chancen.