Asus stellt robusten ExpertCenter P200 AiO-PC vor

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Asus stellt robusten ExpertCenter P200 AiO-PC vor

Asus hat den neuen ExpertCenter P200 (PM240FA) vorgestellt, einen 24-Zoll-All-in-One-PC für Büroaufgaben. Das Gerät wurde speziell für Empfangsbereiche, Coworking-Spaces und Standardarbeitsplätze entwickelt und zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus. Ixbt.com berichtet .

Der All-in-One ist mit einem 23,8-Zoll-IPS-Full-HD-Display mit bis zu 300 Nits Helligkeit ausgestattet. Der Bildschirm verfügt zudem über eine TÜV Rheinland-Zertifizierung für Augenschutz. Im Inneren arbeiten energieeffiziente AMD-Chips: Athlon Silver, Ryzen 3 30 oder Ryzen 5 40 (15 W).

Technisch unterstützt der ExpertCenter P200 bis zu 16 GB LPDDR5X-RAM und eine 512 GB PCIe 4.0 SSD. Für Videokonferenzen ist eine 1080p-Webcam mit mechanischem Sichtschutz integriert.

Die Anschlüsse befinden sich an den Seiten- und Rückpaneelen und umfassen USB-C, USB-A, Ethernet und HDMI 2.1. Für drahtlose Verbindungen sorgen Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.4. Die Sicherheit wird durch ein TPM-Modul und NIST-konformes BIOS gewährleistet.

Das Gehäuse erfüllt vollständig den US-Militärstandard MIL-STD-810H, was seine Robustheit garantiert. Der All-in-One wiegt 5,5 kg. Preis und Erscheinungsdatum wurden noch nicht bekannt gegeben.

AsusExpertCenterAll-in-OneAMD RyzenTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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