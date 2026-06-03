Perplexity stellt neuen KI-Dispatcher auf der Computex 2026 vor

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Perplexity stellt neuen KI-Dispatcher auf der Computex 2026 vor

Auf der Computex 2026 demonstrierte Perplexity AI ein hybrides Inferenzsystem, das Aufgaben automatisch zwischen Benutzergeräten und Cloud-Servern verteilt. Diese Technologie entscheidet in Echtzeit selbstständig, welche Prozesse lokal ausgeführt und welche an leistungsstärkere Cloud-Modelle ausgelagert werden. CEO Aravind Srinivas präsentierte die Lösung gemeinsam mit Intel-CEO Lip-Bu Tan. Ixbt.com berichtet .

Der Hauptvorteil des Systems besteht darin, dass Benutzer nicht manuell wählen müssen, wo Daten verarbeitet werden. Vertrauliche Inhalte wie Finanzdokumente oder medizinische Daten werden beispielsweise lokal mit Intel Core Ultra Series 3 Prozessoren verarbeitet, während komplexe, ressourcenintensive Berechnungen sicher an Cloud-Modelle weitergeleitet werden. Dieser Ansatz verbessert sowohl den Datenschutz als auch die Systemleistung.

Diese Entwicklung ist die logische Fortsetzung der seit Anfang 2026 verfolgten Strategie von Perplexity. Im Februar wurde das Computer-System vorgestellt, das 19 Modelle wie Claude, Gemini, GPT und Grok koordiniert. Das neue Hybridmodell bestimmt nicht nur das geeignetste Modell für eine Aufgabe, sondern auch, wo es physisch ausgeführt wird – auf dem lokalen Computer oder einem Server.

Das Hauptthema der Computex 2026 war die Verlagerung von KI direkt auf Benutzergeräte. Während NVIDIA-CEO Jensen Huang den RTX Spark Superchip für große Sprachmodelle auf PCs vorstellte, positionierte Intel seine neuen Prozessoren als Basis für hybride KI-Szenarien. Sollte sich die Technologie von Perplexity durchsetzen, dürfte die Nachfrage nach diesen Hochleistungsprozessoren weiter steigen.

PerplexityComputex 2026IntelNVIDIAKünstliche Intelligenz
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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