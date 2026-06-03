SpaceX Gigabay: Massive 116-Meter-Fabrik entsteht

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SpaceX Gigabay: Massive 116-Meter-Fabrik entsteht

Am Weltraumbahnhof Starbase in Texas errichtet SpaceX derzeit mit Hochdruck seine neue Gigabay-Superfabrik, die für die Montage und schnelle Wiederaufbereitung von Starship-Raumschiffen konzipiert ist. Innerhalb eines Monats ist das Bauwerk deutlich gewachsen: Das Gebäude hat eine Höhe von 116 Metern (380 Fuß) erreicht, und sein Stahlgerüst ist nun aus vielen Kilometern Entfernung klar erkennbar. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Neue Fotos vom 2. Juni zeigen Dutzende von Kränen im Einsatz und die Verkleidung der Gebäudeseiten mit Paneelen. Gleichzeitig wächst die Konstruktion weiter in die Höhe. Rund um die Baustelle hat sich eine charakteristische Flotte von Elon Musk versammelt – Dutzende von Cybertruck-Elektrofahrzeugen.

An benachbarten Gebäuden sind riesige Wandgemälde entstanden, die Starship auf dem Mars zeigen. Dies symbolisiert die großen Ambitionen des Unternehmens, den Roten Planeten zu besiedeln und vollständig wiederverwendbare Raumflüge zu realisieren.

Das Gigabay-Projekt wurde entwickelt, um die Produktionskapazität von Starship drastisch zu steigern. Dies ermöglicht SpaceX den Übergang zur Serienfertigung von Raketen, die Senkung der Startkosten und eine deutliche Beschleunigung des Zugangs zum Weltraum.

SpaceXStarshipElon MuskGigabayStarbase
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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