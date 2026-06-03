Xiaomi Watch S5 erschienen: AMOLED-Display und 21 Tage Akkulaufzeit

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Xiaomi Watch S5 erschienen: AMOLED-Display und 21 Tage Akkulaufzeit

Die neue Smartwatch Xiaomi Watch S5 von Xiaomi ist auf dem russischen Markt in den Verkauf gegangen. Dies teilte der Pressedienst von diHouse, einem großen Anbieter für Unterhaltungselektronik, mit. Das neue Modell ist mit einem 1,48 Zoll großen AMOLED-Display mit 2500 Nits Helligkeit ausgestattet, dessen Rahmen im Vergleich zu früheren Generationen um 40 % dünner sind. Laut Ixbt.com berichtet .

Das Uhrengehäuse besteht aus Edelstahl, zudem sind Varianten mit Keramik- und Carbonrahmen erhältlich. Das Gerät wiegt ohne Armband 46 Gramm. Die Xiaomi Watch S5 läuft mit dem neuen Betriebssystem HyperOS 3 und unterstützt die Xiaomi Smart Hub-Funktion. Dies ermöglicht die Integration in das Smart-Home-Ökosystem und eine nahtlose Synchronisation mit Smartphones.

Einer der Hauptvorteile des Geräts ist seine Akkulaufzeit. Dank eines 815-mAh-Akkus kann die Uhr mit einer einzigen Ladung bis zu 21 Tage halten. Außerdem verfügt das Gadget über ein Dualband-GNSS-System, über 160 Sportmodi und erweiterte Gesundheitsüberwachungsfunktionen. Neue Sensoren (4 LED + 4 PD) haben die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung auf 98,4 % erhöht.

Interessanterweise verfügt die Uhr über einen speziellen „Fan-Modus“, der unterstützende Gesten erkennt und diese in Herzfrequenz- und Kaloriendaten umwandelt. Das Gerät überwacht auch die Herzfrequenzvariabilität (HRV) und liefert wöchentliche sowie monatliche Berichte zur Schlafqualität.

XiaomiWatch S5SmartwatchHyperOSTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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