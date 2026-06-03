Carvana kooperiert mit dem von Jeff Bezos unterstützten Slate Auto

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Carvana kooperiert mit dem von Jeff Bezos unterstützten Slate Auto

Der Online-Autohändler Carvana hat sich die Möglichkeit gesichert, in Slate Auto, ein von Jeff Bezos finanziertes E-Auto-Startup, zu investieren. Laut Dokumenten, die TechCrunch vorliegen, hat Carvana einen Optionsschein zum Erwerb von Anteilen an dem Startup im Jahr 2025 erworben. Dieser Deal fällt mit der Series-C-Finanzierungsrunde von Slate Auto in Höhe von 650 Millionen US-Dollar zusammen. Techcrunch.com berichtet .

Diese Partnerschaft wird als Teil der Strategie von Carvana angesehen, in den Markt für Neuwagenverkäufe einzusteigen. Laut dem Wall Street Journal hat das Unternehmen mehrere Stellantis-Autohäuser in den USA übernommen. Carvana-CEO Ernie Garcia III forderte Investoren bei einer kürzlichen Bilanzkonferenz als Antwort auf Fragen zum Neuwagenverkauf auf, sich auf Neuigkeiten zu freuen.

Slate Auto plant, in den kommenden Wochen die endgültigen Preise für sein erschwingliches E-Auto bekannt zu geben und nicht erstattungsfähige Vorbestellungen anzunehmen. Das E-Auto, das voraussichtlich rund 20.000 US-Dollar kosten wird, soll bis Ende des Jahres an Kunden ausgeliefert werden. Wie Tesla und Rivian will Slate auf traditionelle Händlernetzwerke verzichten und ein Direktvertriebsmodell etablieren.

Interessanterweise sind Carvana und Slate Auto auch durch gemeinsame Investoren verbunden. Mark Walter, Chef von Guggenheim Partners, hält bedeutende Anteile an beiden Unternehmen. Die Nutzung von Carvana für den Vertrieb könnte eine entscheidende Rolle bei der Lösung logistischer Herausforderungen und der Steigerung der Markenbekanntheit von Slate Auto spielen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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