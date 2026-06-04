Alphabet sammelt rekordverdächtige 85 Milliarden Dollar für Google AI

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Alphabet sammelt rekordverdächtige 85 Milliarden Dollar für Google AI

Der Aktienverkauf von Alphabet in Höhe von 85 Milliarden Dollar zeigt die immense Begeisterung der Investoren für Technologien der künstlichen Intelligenz (KI). Das Unternehmen plante ursprünglich den Verkauf von Wertpapieren im Wert von 40 Milliarden Dollar, hob jedoch aufgrund der unerwartet hohen Nachfrage in der ersten Phase allein 45 Milliarden Dollar ein. CEO Sundar Pichai gab dies auf seinem X-Profil bekannt. Techcrunch.com berichtet .

Warren Buffetts Berkshire Hathaway beteiligte sich ebenfalls an diesem großen Geschäft und kaufte Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar. Alphabet plant, im nächsten Quartal weitere Aktien im Wert von 40 Milliarden Dollar zu verkaufen. Die Gesamtsumme von 85 Milliarden Dollar übertrifft den Rekord von 70 Milliarden Dollar, der 2010 vom brasilianischen Unternehmen Petroleo Brasileiro SA aufgestellt wurde.

Die eingeworbenen Mittel werden vollständig in die Entwicklung von KI fließen. Sundar Pichai betonte, dass diese Investitionsstrategie darauf abzielt, die wachsende Nachfrage von Unternehmen und Verbrauchern zu befriedigen. Wie auf der Google I/O-Konferenz angekündigt, strebt das Unternehmen bis zum Jahresende Investitionsausgaben von rund 180 bis 190 Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur und Rechenzentren an.

Der Erfolg von Alphabet ist ein positives Signal für den gesamten KI-Markt. Dies ebnet den Weg für zukünftige Börsengänge von Unternehmen wie Anthropic, OpenAI und sogar SpaceX. Institutionelle Anleger haben ihre Bereitschaft gezeigt, massiv auf den Sektor der künstlichen Intelligenz zu setzen.

In den nächsten fünf Jahren werden voraussichtlich fast 8 Billionen Dollar in den KI-Sektor investiert. Solche enormen Mittel müssen durch Unternehmenseinnahmen, Kredite und Aktienverkäufe aufgebracht werden. Die zentrale Frage bleibt, ob die öffentlichen Märkte bereit sind, solch große Investitionsvolumina langfristig zu tragen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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