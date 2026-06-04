Google stellt Dreambeans-App vor, die Ihr Leben in einen Cartoon verwandelt

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Google stellt Dreambeans-App vor, die Ihr Leben in einen Cartoon verwandelt

Das Team für experimentelle Produkte von Google Labs hat Dreambeans gestartet, eine neue KI-gestützte App für iOS- und Android-Nutzer. Diese einzigartig benannte Anwendung analysiert den Alltag des Nutzers und präsentiert ihn als animierte Geschichten. Laut Projektleiterin Gozde Oznur nutzt die App Daten aus Google-Diensten, um personalisierte illustrierte Empfehlungen für den Nutzer zu erstellen. Techcrunch.com berichtet darüber in einer Meldung.

Mit Erlaubnis des Nutzers verknüpft Dreambeans Daten aus Apps wie Gmail, Calendar, Photos, YouTube und dem Suchverlauf. Wenn in Ihrem Kalender beispielsweise der Kauf eines neuen Welpen eingetragen ist, zeigt die App unterhaltsame Tipps zur Haustierhaltung im Cartoon-Stil an. Sie kann auch Geschichten über neue Cafés in Ihrer Nähe oder Veranstaltungen erzählen, die Sie interessieren könnten.

Eine Besonderheit der App ist, dass sie entwickelt wurde, um der Gewohnheit des Doomscrollings entgegenzuwirken. Dreambeans bietet täglich nur ein begrenztes Set von 10 bis 14 Geschichten an. Dies ermutigt die Nutzer, nicht zu lange in der App zu verweilen und basierend auf den erhaltenen Ideen im echten Leben aktiv zu werden.

In Bezug auf den Datenschutz betont Google, dass diese Daten nur für den Nutzer selbst sichtbar und sicher sind. Nutzer können ihre Daten jederzeit löschen oder selbst wählen, welche Dienste sie mit der App verbinden möchten. Der ungewöhnliche Name spielt auf die Fähigkeit des Systems an, Daten zu verarbeiten, während der Nutzer schläft.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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