Elon Musks Grok Build Tool erstellt Rennspiel mit einer einzigen Eingabeaufforderung

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Elon Musks Grok Build Tool erstellt Rennspiel mit einer einzigen Eingabeaufforderung

Der Social-Media-Nutzer @testerlabor bat die Grok Build Plattform, ein Browser-Rennspiel im Cyberpunk-Stil zu erstellen. Die KI schrieb eigenständig den Code und nutzte Grok Imagine, um Autos, Strecken, Menüs und andere visuelle Elemente zu generieren. Darüber berichtet Ixbt.com. berichtet .

Der fertige Prototyp startete ohne weitere Bearbeitung direkt im Browser. Das Spiel bietet mehrere Strecken wie Neon Circuit und Midnight Canyon, Fahrzeugauswahl, Booster und Arcade-Physik. Das Demovideo zeigt den vollständigen Zyklus vom Hauptmenü bis zum kollisionsreichen Rennverlauf.

Dieses Projekt zeigt, wie Grok Codegenerierung und Bilderstellung in einem einzigen Workflow kombiniert. Elon Musk teilte den Beitrag selbst. Der Milliardär betonte, dass sich Grok Build täglich verbessert und das Team sieben Tage die Woche arbeitet.

Elon Musk versprach zuvor, dass Grok bis 2026 in der Lage sein wird, vollwertige Videospiele zu erstellen. Er bestätigte auch, dass für das Grok 5 Modell die proprietäre, in C geschriebene Plattform von SpaceX verwendet wird.

Zur Erinnerung: SpaceX AI kündigte kürzlich den Start der Beta-Version von Grok Build an, einem innovativen Agenten-Tool mit Befehlszeilenschnittstelle.

Elon MuskGrok BuildSpaceX AIKünstliche IntelligenzVideospiele
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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