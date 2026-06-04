Realme stellt schlankes Smartphone mit 8000-mAh-Akku vor

·68·Technologie
Realme stellt schlankes Smartphone mit 8000-mAh-Akku vor

Realme hat den offiziellen Präsentationstermin für sein neues P4R 5G-Modell der P-Serie bekannt gegeben. Die Premiere des Geräts ist für den 10. Juni geplant. Das Hauptmerkmal des neuen Smartphones ist sein riesiger 8.000-mAh-Akku. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Angaben des Unternehmens kann das Smartphone mit einer einzigen Ladung bis zu drei Tage lang betrieben werden. Das Gerät unterstützt 45-W-Schnellladetechnologie. Zudem verfügt es über Bypass-Laden, Reverse Charging und intelligente Energieverwaltungsfunktionen.

Das Smartphone wird vom MediaTek Dimensity 6300 Prozessor angetrieben und läuft mit Android 16 sowie der Realme UI 7.0 Benutzeroberfläche. Das Gerät bietet bis zu 256 GB Speicher und bis zu 14 GB virtuellen RAM. Für stabile Leistung ist ein Kühlsystem mit einer 5.300 mm² großen Dampfkammer verbaut.

Das Realme P4R 5G-Modell ist mit einem Display mit 144 Hz Bildwiederholrate und 1.200 Nits Helligkeit ausgestattet. Es erfüllt zudem die Schutzart IP65 und den militärischen Robustheitsstandard MIL-STD-810H. Der Kamerabereich besteht aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor mit KI-Verarbeitung.

RealmeSmartphoneAkkuTechnologieMediaTek
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Atemberaubende Fotos aus dem All: Kosmonauten umkreisen die Erde viermalHeute, 07:53Vier 50-MP-Kameras und 6500-mAh-Akku: Motorola Edge 70 Pro+ vorgestelltHeute, 07:25iPhone-Nutzer erhalten keine Benachrichtigungen mehr im Max MessengerHeute, 07:22Vivo X500 Pro Max: Ausgestattet mit 200-MP-Periskop und Sony-LOFIC-SensorHeute, 06:56Großer Deal zwischen Elon-Musk-Unternehmen: xAI kauft Megapack von TeslaHeute, 06:25Raumhafen der Zukunft: SpaceX Starbase-Komplex in neuen FotosHeute, 06:23
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend