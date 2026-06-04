Realme stellt schlankes Smartphone mit 8000-mAh-Akku vor

Realme hat den offiziellen Präsentationstermin für sein neues P4R 5G-Modell der P-Serie bekannt gegeben. Die Premiere des Geräts ist für den 10. Juni geplant. Das Hauptmerkmal des neuen Smartphones ist sein riesiger 8.000-mAh-Akku. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Angaben des Unternehmens kann das Smartphone mit einer einzigen Ladung bis zu drei Tage lang betrieben werden. Das Gerät unterstützt 45-W-Schnellladetechnologie. Zudem verfügt es über Bypass-Laden, Reverse Charging und intelligente Energieverwaltungsfunktionen.

Das Smartphone wird vom MediaTek Dimensity 6300 Prozessor angetrieben und läuft mit Android 16 sowie der Realme UI 7.0 Benutzeroberfläche. Das Gerät bietet bis zu 256 GB Speicher und bis zu 14 GB virtuellen RAM. Für stabile Leistung ist ein Kühlsystem mit einer 5.300 mm² großen Dampfkammer verbaut.

Das Realme P4R 5G-Modell ist mit einem Display mit 144 Hz Bildwiederholrate und 1.200 Nits Helligkeit ausgestattet. Es erfüllt zudem die Schutzart IP65 und den militärischen Robustheitsstandard MIL-STD-810H. Der Kamerabereich besteht aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor mit KI-Verarbeitung.