Vivo X500 Pro Max: Ausgestattet mit 200-MP-Periskop und Sony-LOFIC-Sensor

Neue Details über das kommende Flaggschiff von Vivo, das Vivo X500 Pro Max, sind aufgetaucht. Der technische Prototyp des Geräts verfügt über drei Hauptkameras, deren Mittelpunkt ein 50-Megapixel-Sony-LOFIC-Sensor der neuen LYT-Serie bildet. Dieser große 1/1,28-Zoll-Sensor soll die Bildqualität auf ein neues Niveau heben. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des Kamerasystems wird ein 200-Megapixel-Periskopmodul sein. Ausgestattet mit einem vergrößerten 1/1,4-Zoll-Sensor verbessert dieses Modul die optische und hybride Zoomqualität erheblich und gewährleistet zudem hohe Detailtreue bei schlechten Lichtverhältnissen. Ergänzt wird die Konfiguration durch ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelmodul.

Den technischen Daten zufolge wird das Smartphone mit einem 2-nm-Chip der Dimensity-9600-Serie ausgestattet sein. Das Gerät erhält ein 6,85 Zoll großes flaches BOE-Display mit 2K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Laut Digital Chat Station wird dieses Display mit LIPO-Technologie hergestellt.

Derzeit wird der Prototyp des Vivo X500 Pro Max aktiv getestet. Die offizielle Ankündigung der Serie wird nicht vor September erwartet. Zur Erinnerung: Das Modell Vivo X300 Ultra belegte zuvor im DxOMark-Ranking den dritten Platz und lag damit hinter dem letztjährigen Modell Vivo X300 Pro.

Der Insider Digital Chat Station hatte zuvor bereits die Spezifikationen des Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro sowie die Veröffentlichung des Dimensity-9400-Chips vor der Snapdragon-8-Elite-Plattform präzise vorhergesagt.