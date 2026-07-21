Revolution bei Telegram: Pavel Durov kündigt Gram-Wallet für eine Milliarde Nutzer an

Telegram-Gründer Pavel Durov hat eines der größten Updates in der Geschichte des Messengers angekündigt. Noch in diesem Sommer wird eine in die Plattform integrierte Gram-Kryptowährungs-Wallet eingeführt. Dieses Projekt ermöglicht es über einer Milliarde Nutzern, direkt in der App mit digitalen Assets zu arbeiten, was einen bedeutenden Wandel im globalen Finanzsystem einleiten dürfte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Durov wird diese Wallet "non-custodial" (nicht-verwahrt) sein. Das bedeutet, dass die Nutzer ihre privaten Schlüssel selbst speichern und die volle Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte behalten. Dieser Ansatz entspricht voll und ganz den Prinzipien der Sicherheit und der dezentralen Finanzen, da kein Dritter, nicht einmal die Telegram-Administration, Zugriff auf die Nutzergelder hat.

ixbt.com Laut Informationen liegt der Hauptvorteil des neuen Systems in der Geschwindigkeit der Transaktionen und dem Fehlen von Provisionsgebühren. Pavel Durov bezeichnete das Projekt auf seinem offiziellen Kanal als "die Einführung der größten non-custodial Wallet der Geschichte". Dieser Schritt ist ein strategischer Schachzug, um Telegram von einem einfachen Nachrichtendienst zu einem großen Finanzökosystem zu machen.

Eine neue Phase für Gram und das TON-Ökosystem

Es ist erwähnenswert, dass Gram der neue Name für die native Kryptowährung der TON-Blockchain ist, die zuvor als Toncoin bekannt war. Dieses Rebranding und die Integration unterstreichen das ernsthafte Bestreben von Telegram, seine eigenen Blockchain-Technologien zu popularisieren. Obwohl das genaue Startdatum und die Liste der weiteren unterstützten Währungen noch nicht bekannt gegeben wurden, ist bestätigt, dass der Prozess diesen Sommer abgeschlossen sein wird.

Derzeit nutzen Telegram-Nutzer den Wallet-Service. Dieser Dienst ist jedoch ein Drittanbieterprojekt, das vertraglich in den Messenger integriert ist und nicht direkt zur Firma Telegram gehört. Die neue Gram-Wallet wird ein integraler Bestandteil der App sein und die Nutzererfahrung weiter vereinfachen.

Auch für Nutzer in Usbekistan ist diese Nachricht von großer Bedeutung. Da Telegram die beliebteste Plattform in unserem Land ist, könnte die Möglichkeit, Kryptowährungen so einfach wie eine Nachricht zu versenden, die Kultur des digitalen Zahlungsverkehrs verändern. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, insbesondere für internationale Geldüberweisungen und Abrechnungen für kleine Unternehmen.

Es sollte auch angemerkt werden, dass der aktuelle Wallet-Service kürzlich Transaktionen mit sieben Kryptobörsen eingeschränkt hat, die unter britische Sanktionen fielen. Wie unabhängig die eigene Wallet von Telegram von solchen externen Beschränkungen sein wird und wie sie sich an die gesetzlichen Anforderungen verschiedener Länder anpassen wird, wird derzeit von Experten intensiv diskutiert.