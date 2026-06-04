Xiaomi bringt günstige Powerbank mit Batteriezustandsanzeige auf den Markt

Xiaomi hat in China das neue Modell Xiaomi Power Bank 10000 Pocket Edition 2026 vorgestellt. Das Gerät kostet nur 19 US-Dollar. Eine Besonderheit dieses Gadgets ist das integrierte Batteriemanagementsystem, mit dem Benutzer es über den USB-C-Anschluss an einen Computer anschließen können, um detaillierte Informationen zum Batteriezustand anzuzeigen. Ixbt.com berichtet .

Das System ermöglicht die Überwachung der genauen Anzahl der Ladezyklen, Temperaturwerte, Ladehistorie und des allgemeinen Batteriedegradationsgrades. Das Gerät entspricht vollständig dem neuen chinesischen Sicherheitsstandard GB 47372-2026. Laut Xiaomi haben die Batteriezellen strenge Tests bestanden, darunter Nadelpunktion, Kompression unter 12 kN Druck und Lagerung bei 135 °C Hitze für eine Stunde.

Die Powerbank verfügt über eine 2C+1A-Portkonfiguration: ein integriertes USB-C-Kabel, einen zusätzlichen USB-C-Anschluss und einen Standard-USB-A-Anschluss. Das integrierte Kabel unterstützt 22,5 W Zwei-Wege-Laden. Zudem ist das Gerät mit Schnellladeprotokollen wie PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC und SCP kompatibel, was es universell für moderne Smartphones und Tablets macht.

Zur Gewährleistung der Sicherheit verfügt das Gerät über ein 16-stufiges Schutzsystem gegen Kurzschlüsse und Überspannung. Die Kapazität von 10.000 mAh (37 Wh) entspricht den internationalen Luftfahrtbestimmungen, sodass die Mitnahme im Handgepäck erlaubt ist. Das Gehäuse besteht aus Polycarbonat und ABS-Kunststoff und ist in Hellbraun und Graublau erhältlich.