Google stellt neues Gemma 4 12B-Modell vor

Google hat ein neues multimodales KI-Modell namens Gemma 4 12B vorgestellt, wie der Google-Blog berichtet.

Das Modell wurde entwickelt, um hochleistungsfähige multimodale Funktionen auf Laptops bereitzustellen. Es kombiniert Effizienz für mobile Geräte mit fortschrittlichen Denkfähigkeiten.

Gemma 4 12B schließt die Lücke zwischen dem kompakten E4B-Modell des Unternehmens und dem leistungsstärkeren 26B Mixture of Experts-Modell. Das neue Modell bietet robuste Funktionen bei relativ geringem Speicherbedarf.

Dies ist Googles erstes mittelgroßes Modell, das lokale Audioeingaben unterstützt. Laut Unternehmen wurden die Gemma 4-Modelle bisher mehr als 150 Millionen Mal heruntergeladen.

Ein Hauptmerkmal von Gemma 4 12B ist seine einheitliche Architektur. Bild- und Audiodaten werden direkt in das Basis-Sprachmodell eingespeist, ohne separate multimodale Encoder.

Das Modell kann komplexe mehrstufige Denkprozesse und Agenten-Workflows bewältigen. Testergebnisse zeigen, dass seine Leistung nahe an der des 26B-Modells von Google liegt.

Gemma 4 12B kann lokal auf Standard-Laptops laufen. Es wird darauf hingewiesen, dass 16 GB VRAM oder einheitlicher Arbeitsspeicher dafür ausreichen.

Das Modell wurde offen unter der Apache 2.0-Lizenz veröffentlicht. Es ist auch aufgrund seiner breiten Unterstützung im Entwickler-Ökosystem von Bedeutung.

Gemma 4 12B ist mit der Multi-Token Prediction-Technologie ausgestattet, um die Latenz zu verringern. Diese Funktion hilft, die Antwortgeschwindigkeit des Modells zu erhöhen.

Laut Google verbessert die neue Architektur die Effizienz bei der Verarbeitung von Bildern und Audio. Beispielsweise wird für Bilder ein leichtgewichtiges Embedding-Modul verwendet, während Audiosignale direkt in einen Raum mit denselben Dimensionen wie Text-Token abgebildet werden.

Somit wird erwartet, dass Gemma 4 12B moderne multimodale KI-Funktionen in Alltagsgeräte bringt. Das Modell ist darauf ausgelegt, auf Laptops zu laufen und dabei Geschwindigkeit und Denkqualität zu erhalten.