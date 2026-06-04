Samsung veröffentlicht kritisches Sicherheitsupdate für Galaxy-Geräte

Samsung hat Details zum Sicherheitsupdate vom Juni 2026 für Galaxy-Geräte bekannt gegeben. Dieser Patch ist derzeit in der One UI 9.0 Beta-Version für Galaxy S26-Smartphones in ausgewählten Ländern enthalten und soll bald auch für andere unterstützte Geräte bereitgestellt werden. Laut Ixbt.com berichtet .

Laut dem Sicherheitsbulletin von Samsung behebt das Update insgesamt 45 Schwachstellen. Davon betreffen 33 das Android-System und wurden in Zusammenarbeit mit Google behoben. Fünf dieser Schwachstellen sind als kritisch eingestuft, die restlichen als hochriskant.

Weitere 12 Patches betreffen direkt eigene Komponenten von Samsung. Insbesondere wurden Fehler in Smart Suggestions, Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager, den Systemeinstellungen und anderen Elementen der One UI-Oberfläche behoben.

Die meisten Probleme wurden auf Geräten mit den Betriebssystemen Android 14, Android 15 und Android 16 beobachtet. Außerdem wurde eine Schwachstelle im DRM-HDR-Treiber für Exynos-Plattformen geschlossen.

Das Sicherheitspatch vom Juni soll in den kommenden Wochen schrittweise auch auf andere kompatible Galaxy-Smartphones und Tablets ausgerollt werden.