Samsung veröffentlicht kritisches Sicherheitsupdate für Galaxy-Geräte

·78·Technologie
Samsung veröffentlicht kritisches Sicherheitsupdate für Galaxy-Geräte

Samsung hat Details zum Sicherheitsupdate vom Juni 2026 für Galaxy-Geräte bekannt gegeben. Dieser Patch ist derzeit in der One UI 9.0 Beta-Version für Galaxy S26-Smartphones in ausgewählten Ländern enthalten und soll bald auch für andere unterstützte Geräte bereitgestellt werden. Laut Ixbt.com berichtet .

Laut dem Sicherheitsbulletin von Samsung behebt das Update insgesamt 45 Schwachstellen. Davon betreffen 33 das Android-System und wurden in Zusammenarbeit mit Google behoben. Fünf dieser Schwachstellen sind als kritisch eingestuft, die restlichen als hochriskant.

Weitere 12 Patches betreffen direkt eigene Komponenten von Samsung. Insbesondere wurden Fehler in Smart Suggestions, Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager, den Systemeinstellungen und anderen Elementen der One UI-Oberfläche behoben.

Die meisten Probleme wurden auf Geräten mit den Betriebssystemen Android 14, Android 15 und Android 16 beobachtet. Außerdem wurde eine Schwachstelle im DRM-HDR-Treiber für Exynos-Plattformen geschlossen.

Das Sicherheitspatch vom Juni soll in den kommenden Wochen schrittweise auch auf andere kompatible Galaxy-Smartphones und Tablets ausgerollt werden.

SamsungGalaxyAndroidOne UISicherheit
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Dzen-Plattform wechselt zur Cortex-KI-ArchitekturHeute, 02:51Founders Fund startet Show mit Stars der Tech-BrancheHeute, 00:29Airbnb-CEO Brian Chesky eröffnet neues KI-LaborHeute, 23:00Anthropic vor dem IPO: Daniela Amodei weist KI-Zweifel zurückHeute, 22:55Russische Post stellt Paketzustellung aus den USA wieder herHeute, 21:58StrictlyVC Los Angeles diskutiert Verteidigungstechnologie und KIHeute, 21:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend