Ist das Silicon Valley bereit für Haushaltsroboter? Hello Robot startet neue Phase

Das in Martinez, Kalifornien, ansässige Startup Hello Robot hat die vierte Generation seines Stretch-Haushaltsassistenten-Roboters vorgestellt. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten im Silicon Valley konzentriert sich das Unternehmen darauf, kompakte Geräte zu entwickeln, die praktische Hilfe in echten Haushalten leisten können, statt komplexer humanoider Roboter, die Menschen ähneln. Stretch verfügt über einen teleskopischen Arm, einen mit Sensoren ausgestatteten Kopf und eine Plattform mit Rädern und ist für den Einsatz außerhalb von Labors konzipiert. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht .

Das Unternehmen wurde 2017 vom ehemaligen Google Robotics Director Aaron Edsinger und dem Professor am Georgia Institute of Technology, Charlie Kemp, gegründet. Hello Robot hat es sich zum Ziel gesetzt, reale Daten zu sammeln, die für das Training von Robotern erforderlich sind, und nutzt dabei die neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz. Laut einem Bericht von Bullhound Capital liegt der Hauptvorteil in der Robotik nicht nur im geistigen Eigentum, sondern auch in den in der realen Welt gesammelten Arbeitsstunden.

Einer derjenigen, die die Fähigkeiten von Stretch in der Praxis testen, ist der Investor Keith Platt. Der seit 2021 gelähmte Platt steuert den Roboter über eine Sprach-App auf seinem iPhone. Mit seiner Hilfe kann er selbstständig einen Proteinshake trinken, seine Brille aufsetzen oder sich die Zähne putzen. Während solche einfachen Aufgaben früher zwei Stunden dauerten, werden sie jetzt mit Hilfe des Roboters in nur wenigen Minuten erledigt.

Im Team von Hello Robot arbeiten auch spezialisierte Therapeuten daran, das Gerät an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen anzupassen. Platt betont, dass das Erreichen von Unabhängigkeit und die Verringerung der Abhängigkeit von anderen nicht nur für den Patienten, sondern auch für seine Pflegepersonen mental sehr wichtig ist. Derzeit ist Stretch eines der wenigen Projekte, das die Laborfenster hinter sich gelassen hat und beginnt, Menschen in echten Häusern zu dienen.