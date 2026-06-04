Alte Waymo-Robotaxi-Batterien speisen Stromnetze

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Alte Waymo-Robotaxi-Batterien speisen Stromnetze

Waymo hat eine Vereinbarung mit dem Energiespeicherunternehmen B2U unterzeichnet, um seine ausgemusterten Robotaxi-Batterien zur Stromversorgung der Netze in Kalifornien und Texas zu nutzen. Diese Vereinbarung bietet eine Lösung für die Entsorgung der Batterien von Tausenden von Waymo-Robotaxis in den USA, sobald sie unbrauchbar werden. Laut Techcrunch.com berichtet .

Derzeit besteht der Großteil der Waymo-Flotte aus Jaguar I-Pace-Elektrofahrzeugen, doch das Unternehmen hat kürzlich mit dem Testen von Vans des chinesischen Herstellers Zeekr begonnen. Waymo gab bekannt, dass diese Partnerschaft „hunderte von Megawatt Speicherkapazität“ schaffen wird, veröffentlichte jedoch keine spezifischen Projektdetails.

B2U ist eines der wenigen Unternehmen, das sich auf die Wiederverwendung von Batterien statt auf deren Recycling spezialisiert hat. Bemerkenswert ist, dass Redwood Materials, gegründet vom ehemaligen Tesla-CTO JB Straubel und unterstützt von Alphabet, kürzlich ebenfalls ein Energiespeichergeschäft mit alten Elektrofahrzeugbatterien gestartet hat.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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