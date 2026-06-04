Chinesische Spione locken Westexperten über LinkedIn in die Falle

Chinesische Nachrichtendienste nutzen Jobsuch- und Rekrutierungsplattformen wie LinkedIn, um Experten aus westlichen Ländern zur Weitergabe geheimer Informationen zu bewegen. Dies ging aus einer gemeinsamen Warnung hervor, die vom US-FBI, dem britischen MI5 sowie den Regierungen Australiens, Kanadas und Neuseelands herausgegeben wurde. Techcrunch.com berichtet .

Dem Bericht zufolge geben sich chinesische Spione als Vertreter fiktiver Unternehmen außerhalb Chinas, als Personalvermittler oder HR-Spezialisten aus. Ihr Hauptziel ist es, nicht-öffentliche Informationen zu erlangen, die den Interessen Pekings dienen könnten. Diese Warnung wurde zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, als die USA und Großbritannien versuchten, die Beziehungen zu China zu verbessern.

Während sich chinesische Spione bei Datendiebstahl oft auf Hackerangriffe verlassen, zeigt dieser neue Bericht, dass sie versuchen, über öffentliche Websites und soziale Netzwerke Kontakt zu lebenden Quellen aufzunehmen. Der chinesische Militärnachrichtendienst zielt darauf ab, privilegierte militärische, politische und wirtschaftliche Informationen zu sammeln, um einen strategischen und taktischen Vorteil gegenüber den Ländern der „Five Eyes“-Allianz zu erlangen.

Spione zielen hauptsächlich auf Mitarbeiter mit Zugang zu geheimen Informationen, Militärangehörige, Journalisten, Akademiker und Mitarbeiter von Denkfabriken ab. Kandidaten werden basierend auf ihren Lebensläufen und der Wahrscheinlichkeit, im Besitz wichtiger Informationen zu sein, ausgewählt. Selbst nicht klassifizierte Informationen können für Pekings politische Entscheidungen nützlich sein, wenn sie mit anderen Daten kombiniert werden.

Ein LinkedIn-Sprecher erklärte gegenüber TechCrunch, dass das Erstellen gefälschter Konten gegen die Plattformregeln verstößt. „Wir konzentrieren uns auf die Erkennung staatlich geförderter Missbräuche und ergreifen weiterhin Maßnahmen gegen gefälschte Profile“, fügte der Unternehmenssprecher hinzu.