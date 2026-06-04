Meta stellt neuen KI-Assistenten für Content-Ersteller vor

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Meta stellt neuen KI-Assistenten für Content-Ersteller vor

Meta hat die Einführung eines neuen Assistenten für künstliche Intelligenz angekündigt, der für Content-Ersteller auf der Plattform Facebook entwickelt wurde. Dieses Tool bietet personalisierte Empfehlungen basierend auf dem Content-Stil, den Leistungskennzahlen und den Zielen der Autoren. Anstatt komplexe Grafiken und Tabellen zu analysieren, können Nutzer nun schnelle Antworten vom KI-Assistenten auf Fragen wie „Wann sollte ich posten?“ oder „Was sagen die Leute in den Kommentaren?“ erhalten. Laut Techcrunch.com berichtet .

Da der neue Assistent in Form eines Chatbots vorliegt, können Autoren ihm zusätzliche Fragen stellen und Themen wie die Veränderung der Zielgruppe im Laufe der Zeit genauer untersuchen. Das System liefert nicht nur analytische Daten, sondern hilft auch dabei, neue Content-Ideen unter Verwendung trendiger Themen und Musik zu entwickeln. Derzeit ist diese Funktion für Creator in den USA, Kanada und Indien verfügbar, mit Plänen zur Einführung in anderen Ländern in der Zukunft.

Mit diesem Schritt will Meta verhindern, dass Nutzer an Konkurrenten wie TikTok und YouTube verloren gehen. Darüber hinaus reduziert der KI-Assistent in der App den Bedarf der Autoren an Drittanbieter-Tools wie ChatGPT und ermutigt sie, mehr Zeit im Meta-Ökosystem zu verbringen. Dies trägt dazu bei, die Aktivität und das Nutzerengagement auf der Plattform zu steigern.

Außerdem hat Meta neue Sprachen, darunter Arabisch, Indonesisch, Französisch, Thailändisch und Vietnamesisch, zu seiner KI-gestützten Übersetzungsfunktion für Facebook Reels-Videos hinzugefügt. Das KI-Übersetzungssystem wandelt Sprache in eine andere Sprache um, wobei der Tonfall des Autors erhalten bleibt. Es gibt auch eine Lip-Sync-Funktion, die die Lippenbewegungen an die Übersetzung anpasst. Laut dem Unternehmen sehen sich derzeit jede Woche über eine halbe Milliarde Nutzer KI-übersetzte Videos auf der Plattform Facebook an.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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