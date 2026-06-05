Startup Battlefield kehrt nach Australien zurück: Neue Chancen in Sydney

Im November 2017 brachte TechCrunch den Startup Battlefield-Wettbewerb zum ersten Mal nach Australien. Damals präsentierten 15 Startups aus Australien und Neuseeland ihre Projekte vor Investoren und Juroren auf der Bühne in Sydney. Jahre später kehrt diese prestigeträchtige Veranstaltung in die Region zurück. Am 19. August wird Startup Battlefield, organisiert in Partnerschaft mit Stripe, einen unvergesslichen Abend für das Startup-Ökosystem in Sydney bieten. Laut Techcrunch.com berichtet .

Zehn ausgewählte Unternehmen werden ihre Ideen vor renommierten Investoren und der Weltpresse pitchen. Die drei besten Teams gewinnen Stripe-Guthaben im Wert von bis zu 10.000 Dollar. Der Hauptgewinner erhält ein direktes Ticket für den Startup Battlefield 200-Wettbewerb im Rahmen von TechCrunch Disrupt in San Francisco im Oktober. Das bedeutet den Eintritt auf die weltweit prestigeträchtigste Startup-Bühne ohne Bewerbung und zusätzliche Auswahlverfahren.

Der Erfolg früherer Veranstaltungen beweist die Bedeutung dieser Plattform. So sammelte der Gewinner von 2017, HealthMatch, nach diesem Sieg über 25 Millionen Dollar an Investitionen ein und betreut derzeit mehr als 1 Million Patienten weltweit. Der Zweitplatzierte, FluroSat, erhielt später Investitionen vom Microsoft M12-Fonds, wurde zu Regrow Agriculture und sammelte insgesamt über 60 Millionen Dollar.

Insgesamt haben Battlefield-Absolventen in Australien mehr als 147 Millionen Dollar an Investitionen eingeworben. Sie werden von Giganten wie Y Combinator, Blackbird Ventures, Microsoft und Techstars unterstützt. Die diesjährige Veranstaltung bietet nicht nur den Teilnehmern, sondern auch Gründern und Entwicklern in der gesamten Region eine hervorragende Gelegenheit, Arbeiten von Weltklasse zu präsentieren.