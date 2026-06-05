Filtr: Neues Tool, das Werbung in iPhone- und Mac-Apps vollständig blockiert

Die Verwendung von Werbeblockern ist nicht nur aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit, sondern auch der Sicherheit wichtig. Sogar das Federal Bureau of Investigation (FBI) empfiehlt sie zum Schutz vor Online-Bedrohungen. Viele traditionelle Blocker funktionieren jedoch nur innerhalb von Browsern und sind gegen Tracking-Werbung in mobilen Apps wirkungslos. Dank neuer Funktionen in iOS 26 und macOS 26 wurde Filtr eingeführt, ein Tool, das Werbung in allen Apps auf iPhone-, iPad- und Mac-Geräten blockiert. Techcrunch.com berichtet .

Filtr ist ein neues Projekt, das von Kaylee Serena Calderolla, der Entwicklerin des beliebten Werbeblockers Wipr, entwickelt wurde. Während Wipr nur das Laden von Werbung im Safari-Browser verhinderte, arbeitet Filtr auf Systemebene. Das bedeutet, dass es Werbung und Tracking-Code nicht nur in Browsern, sondern auch in fast allen Drittanbieter-Apps blockiert, die Sie verwenden. Es nutzt die neue URL-Filter-Funktion in der Apple-Software.

Laut dem Entwickler sammelt Filtr keine persönlichen Daten der Nutzer und fordert keinen Zugriff darauf an. Die URL-Filter-Technologie von Apple legt ebenfalls großen Wert auf Datenschutz. Das System arbeitet auf Basis einer speziellen Sperrliste, die auf dem Gerät gespeichert ist, und stoppt Anfragen an verdächtige Domains auf Netzwerkebene. Da dieser Prozess über Apple-Server geleitet wird, kann der Entwickler nicht sehen, welche Websites die Nutzer besuchen.

Filtr ist derzeit eine der ersten Apps, die diese neue Technologie implementiert. Calderolla merkte an, dass die Implementierung dieser Funktion aufgrund unzureichender Informationen in der Apple-Dokumentation recht komplex war. Dennoch übertraf das Ergebnis die Erwartungen: Beim Öffnen von Apps erscheinen statt der üblichen Werbeflut leere Bereiche. Derzeit wird dieser Dienst innerhalb der Wipr-App für ein Jahresabonnement von 5 US-Dollar angeboten.