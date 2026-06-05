Founders Fund startet Show mit Stars der Tech-Branche

Für alle, die Silicon-Valley-Größen wie Sam Altman und Palmer Luckey bei einem fesselnden Kartenspiel erleben möchten, ergibt sich eine neue Gelegenheit. Founders Fund, die von Peter Thiel gegründete Venture-Capital-Firma, hat ihr eigenes privates Unterhaltungsprojekt vorgestellt. Die Show mit dem Titel MAFIA the GAME lässt bekannte Technologiepersönlichkeiten im beliebten Spiel "Mafia" ihre Kräfte messen. Wie Techcrunch.com berichtet .

In der Debütfolge waren OpenAI-CEO Sam Altman, Anduril-Gründer Palmer Luckey, Biohacker Bryan Johnson und Signal-Messenger-Gründer Moxie Marlinspike zu Gast. Moderiert wird das Projekt von Mike Solana, Marketingdirektor bei Founders Fund und Redakteur bei Pirate Wires. Solana betonte, dass er von traditionellen Venture-Capital-Inhalten gelangweilt sei und das Kennenlernen von Menschen durch solche Spiele interessanter sei.

Der Besitz solcher Medienplattformen ist derzeit von strategischer Bedeutung für Unternehmen. In der modernen Welt führen Wege zu Macht und Einfluss zunehmend über Infotainment. Unternehmen und CEOs versuchen, diese neue Realität auf verschiedene Weise zu nutzen. So erregte OpenAI kürzlich große Aufmerksamkeit, als es den beliebten TBPN-Podcast übernahm.

Außerdem erzielen Persönlichkeiten wie Elon Musk und Bryan Johnson große Erfolge bei der Förderung ihrer Marken durch ihre Aktivität in sozialen Netzwerken. Die von Founders Fund gestartete Show dient auch dazu, die persönlichen Marken der Führungskräfte der Tech-Branche zu stärken und die Kommunikation mit dem Publikum in einem neuen Stil zu ermöglichen.