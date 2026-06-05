Dzen-Plattform wechselt zur Cortex-KI-Architektur

Die Dzen-Plattform hat den Übergang zur neuen Cortex-Künstliche-Intelligenz-Architektur zur Verarbeitung und Verbreitung von Inhalten angekündigt. Dieses Update zielt darauf ab, das System nach modularen Prinzipien neu aufzubauen. Laut Unternehmensvertretern ermöglicht die neue Struktur die Analyse des Inhalts, der Relevanz und der Quellenglaubwürdigkeit von Veröffentlichungen, anstatt nur auf Nutzerklicks zu reagieren. Wie Ixbt.com berichtet .

Die Hauptaufgabe der Reform besteht darin, den Ursprung von Nachrichten in einem Umfeld der Informationsüberflutung zu identifizieren und Autoren zu finden, die echte Expertise einbringen. Die Änderungen stützen sich auf vier Schwerpunkte. Das System wechselt von der Suche nach Wortübereinstimmungen im Text zur Analyse der semantischen Nähe. Dies hilft, Texte mit ähnlicher Bedeutung, aber unterschiedlichem Vokabular, algorithmisch zusammenzuführen.

Der zweite Schwerpunkt ist die schnelle Faktenprüfung (Verifizierung). Die neue Architektur identifiziert die Originalquelle von Informationen genauer, während KI-generierte Inhalte zunehmen. Der dritte Bereich umfasst die Analyse tiefer Nutzersignale, einschließlich des vollständigen Lesens von Artikeln, des Speicherns und der Diskussion in Messengern wie Telegram.

Schließlich ermöglicht die technologische Anpassungsfähigkeit der Plattform, Nachrichten schnell einzuführen und transparente Regeln für Medien festzulegen. Dabei werden hochwertige analytische Materialien und verifizierte Informationen priorisiert.