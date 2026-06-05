Helion sammelt 465 Millionen Dollar für Fusionsenergie

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Helion sammelt 465 Millionen Dollar für Fusionsenergie

Das amerikanische Startup Helion Energy, das an der Kommerzialisierung der Fusionsenergie arbeitet, hat bekannt gegeben, 465 Millionen Dollar an neuen Finanzmitteln eingeworben zu haben. Inklusive dieser Runde übersteigen die Gesamtinvestitionen in das Unternehmen 1,5 Milliarden Dollar, wobei die Bewertung bei 15,5 Milliarden Dollar liegt. Helion entwickelt Technologien, um unendliche saubere Energie durch die Nachbildung von Fusionsprozessen in Sternen zu gewinnen. Ixbt.com berichtet .

Das Unternehmen betont, dass es einer der aggressivsten aufstrebenden Akteure in diesem Bereich ist, und plant, noch in diesem Jahrzehnt mit der Stromerzeugung zu beginnen. Ein wichtiger Meilenstein für Helion ist der Vertrag mit Microsoft, der die Stromversorgung eines Rechenzentrums im Bundesstaat Washington bis 2028 vorsieht. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde mit dem Bau der 50-Megawatt-Anlage Orion in Malaga begonnen.

Dennoch bleibt die Fusionsenergie eine der komplexesten ingenieurtechnischen Herausforderungen. Viele Experten weisen darauf hin, dass zahlreiche technische Probleme vor der kommerziellen Anwendung noch ungelöst sind. Zudem ist eine unabhängige Überprüfung des Ansatzes aufgrund der wenigen offenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen des Unternehmens schwierig. Derzeit testet Helion sein 18 Meter langes Polaris-System und die Tiny-Merge-Anlage für schnellere Tests physikalischer Prinzipien.

Der Hauptwettbewerber von Helion auf dem Markt ist Commonwealth Fusion Systems. Bemerkenswert ist auch das Interesse von Sam Altman. Sam Altman ist ein großer Investor bei Helion und hatte zuvor Kooperationsmöglichkeiten zwischen Helion und OpenAI im Energiesektor geprüft. Der Wettbewerb um das erste kommerzielle Ergebnis in der Fusionsenergie verschärft sich zunehmend.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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