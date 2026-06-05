80 % der russischen Schüler nutzen künstliche Intelligenz

Während des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums hat der russische Minister für digitale Entwicklung, Maksut Schadajew, interessante Daten offengelegt. Ihm zufolge nutzen fast 80 % der Schulkinder im Land regelmäßig KI-Assistenten. Dies berichtet Ixbt.com Nachricht Quelle.

Der Minister betonte, dass der Generationenunterschied bei der Aneignung dieser Technologie deutlich sichtbar ist. Es wurde festgestellt, dass die Nutzungsraten von ChatGPT und anderen ähnlichen KI-Diensten bei älteren Nutzern deutlich niedriger sind als bei Jugendlichen.

Regierungsvertreter erklärten, dass Bedingungen geschaffen werden müssen, damit auch die ältere Generation moderne digitale Dienste nutzen kann. Zudem ist geplant, ab dem 1. September im Rahmen des Informatikunterrichts in Schulen eine Ausbildung im Profil „Künstliche Intelligenz“ einzuführen.

Im Februar hat das russische Bildungsministerium Lehrbücher mit dem Titel „Einführung in die künstliche Intelligenz“ für die Klassen 5–9 in die föderale Liste der Lehrmittel aufgenommen. Das neue Programm zielt darauf ab, Kindern nicht nur die Nutzung von KI, sondern auch ein tiefes Verständnis ihrer Funktionsweise beizubringen.