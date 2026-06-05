Vorbereitung auf den nächsten Flug: Neuer Super Heavy und Starship erstmals gemeinsam gesichtet

Am Weltraumbahnhof Starbase in Texas erschienen die Trägerrakete Super Heavy Booster 20 und das Raumschiff Ship 20 zum ersten Mal gemeinsam auf einem Bild. Booster 20 wurde kürzlich aus der Mega Bay 1 entfernt und befindet sich derzeit auf dem Weg zum Testgelände von Massey für kryogene Tests. Daneben ist das für neue Flüge vollständig vorbereitete Raumschiff Ship 20 zu sehen. Laut Ixbt.com berichtet .

Zuvor wurde berichtet, dass der Bau der Gigabay, der größten Produktionsanlage in der Geschichte von SpaceX, am Weltraumbahnhof Starbase zügig voranschreitet. Das Unternehmen teilte auch die neuesten Bilder dieser massiven Struktur. Außerdem wurde nach dem erfolgreichen 12. Flug des Starship-Systems erheblicher Schaden an einem der Gebäude des Startkomplexes festgestellt, obwohl die Startplattform in nahezu perfektem Zustand blieb.

SpaceX aktualisierte die Informationen zu seinem Mars-Programm auf seiner offiziellen Website und beschleunigte unerwartet den Zeitplan für die ersten Frachtmissionen von Starship zum Roten Planeten. Die Pläne wurden von 2030 auf 2028 vorverlegt. Solche Raketen werden in Zukunft die nächste Generation von Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn bringen und die Bandbreite des Systems um ein Vielfaches erhöhen.