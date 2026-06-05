Der erste Billionär der Geschichte: Elon Musk stellt Rekord durch SpaceX-IPO auf

Der Börsengang (IPO) von SpaceX soll am 12. Juni 2026 an der Nasdaq-Börse unter dem Ticker SPCX stattfinden. Dieses Ereignis hat historische Bedeutung für Elon Musk, der kurz davor steht, der erste Billionär der Welt zu werden. Analysten zufolge wird sein Vermögen nach dem IPO dieses beispiellose Niveau überschreiten. Ixbt.com berichtet .

Laut aktualisierten Angaben im SpaceX-IPO-Prospekt wird der Anteil des Unternehmers am Unternehmen auf etwa 866,5 Milliarden Dollar geschätzt. Wenn der geplante Aktienkurs bei 135 Dollar festgelegt wird, könnte die Gesamtmarktkapitalisierung von SpaceX 1,77 Billionen Dollar erreichen. Dies würde das Unternehmen nach dem Börsengang unter die größten börsennotierten Konzerne der USA einreihen.

Elon Musk wird einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmen behalten: Seine Kontrolle über SpaceX könnte nach dem IPO 82 Prozent überschreiten. In den Dokumenten wird jedoch darauf hingewiesen, dass er sich verpflichtet hat, die Aktien nur ein Jahr lang nach der Platzierung nicht zu verkaufen. Danach hat er die Möglichkeit, seinen Anteil ganz oder teilweise zu reduzieren, was die Eigentumsstruktur des Unternehmens grundlegend verändern könnte.

Musks Vermögen wächst seit über einem Jahrzehnt stetig, insbesondere seit die Tesla-Aktien ab 2013 stark anstiegen. Im Jahr 2021 wurde er erstmals der reichste Mensch der Welt und überholte den Gründer von Amazon. Laut Forbes übersteigt Musks aktuelles Vermögen 820 Milliarden Dollar, wobei in den kommenden Tagen mit Aktualisierungen dieser Zahlen gerechnet wird.