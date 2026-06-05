Sparkle stellt Intel Arc Pro B70 Grafikkarte mit 32 GB Speicher vor

Auf der Computex 2026 präsentierte Sparkle eine einsteckplatzkompakte Version des Intel Arc Pro B70 Grafikbeschleunigers. Das neue Gerät verfügt über ein Ein-Lüfter-Kühlsystem, wobei der Schwerpunkt auf der Erhöhung der Rechenleistungsdichte liegt. Laut Ixbt.com berichtet .

Diese Grafikkarte ist mit 32 GB Videospeicher (VRAM) ausgestattet. Durch den Einbau von acht solchen Beschleunigern in ein System kann der Gesamtspeicher auf bis zu 256 GB erweitert werden. Dies ermöglicht den nahtlosen Betrieb großer KI-Modelle (Artificial Intelligence) mit über 200 Milliarden Parametern. Eine solche Konfiguration ist hauptsächlich für kompakte Server und Workstations der nächsten Generation konzipiert.

Das neue Modell basiert auf der Battlemage-Architektur und läuft auf einem vollständigen BMG-G31-Chip mit 32 Xe2-Kernen. Der 32-GB-Speicher bietet einen erheblichen Vorteil bei KI-Inferenzaufgaben und komplexen Szenarien zur Inhaltserstellung.

Diese Version der Intel Arc Pro B70 arbeitet mit einer thermischen Verlustleistung (TDP) von 160 W, was deutlich niedriger ist als die standardmäßigen 230 W bei Zweisteckplatz-Modifikationen. Die Stromversorgung erfolgt über einen einzelnen 16-Pin-Anschluss, und die maximale Taktfrequenz kann bis zu 2800 MHz betragen.