Bloody GR285: Neues Gaming-Headset mit drei Verbindungsmodi vorgestellt

Die Marke Bloody hat ihr neues GR285 Gaming-Headset auf den Markt gebracht. Das Hauptmerkmal des Geräts ist die Möglichkeit, sich auf drei verschiedene Arten zu verbinden: 2,4-GHz-Funkverbindung, Bluetooth 5.3-Technologie und kabelgebundene Verbindung über eine herkömmliche 3,5-mm-Audiobuchse. Laut Ixbt.com berichtet .

Laut dem Hersteller gewährleistet diese Vielseitigkeit die volle Kompatibilität des Headsets mit PCs, Laptops, Smartphones und Spielkonsolen. Im Lieferumfang sind ein USB-C-Empfänger und ein USB-A-Adapter enthalten, was den Nutzern auf verschiedenen Plattformen Komfort bietet.

Für die Klangqualität sorgen 50-mm-Treiber mit Laserbearbeitung. Außerdem ist das Headset mit einem omnidirektionalen Mikrofon mit Geräuschunterdrückungssystem ausgestattet. Das Gerät wiegt nur 222 Gramm, und die Ohrpolster sind aus atmungsaktiver Mikrofaser gefertigt.

Hinsichtlich der Akkulaufzeit verfügt das Bloody GR285 über einen 1050-mAh-Akku, der bis zu 45 Stunden Betrieb mit einer einzigen Ladung ermöglicht. Tasten zur Lautstärkeregelung, zur Annahme von Anrufen und zum Pausieren der Musik befinden sich direkt am Ohrmuschelgehäuse.

Das neue Modell ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Derzeit zieht dieses Gadget mit seinem erschwinglichen Preis und seinen technischen Spezifikationen die Aufmerksamkeit von Gaming-Enthusiasten auf sich.