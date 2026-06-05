Elon Musk: Starlink V3-Geschwindigkeit steigt um das 10-Fache, Kapazität um das 100-Fache

Elon Musk hat revolutionäre Details über die neue Generation von Starlink-Satelliten bekannt gegeben, deren Start bald geplant ist. Die neuen Starlink V3-Geräte werden eine 10-mal höhere Bandbreitenkapazität als das V2-Modell aufweisen, wobei jeder Satellit Geschwindigkeiten von über 1 Tbit/s bereitstellen kann. Laut Ixbt.com berichtet .

Laut dem Milliardär ist geplant, 10-mal mehr Hardware ins All zu bringen als derzeit. Dadurch wird die Gesamtkapazität des gesamten Systems um mehr als das 100-Fache steigen. Außerdem wird die Umlaufbahnhöhe der Satelliten von 550 Kilometern auf 350 Kilometer gesenkt, was die Signallaufzeit (Ping) erheblich reduziert.

Nach den Gesetzen der Physik wird die Round-Trip-Zeit des Signals weniger als 5 Millisekunden betragen. Dieser Wert stellt den Starlink-Dienst sogar in den entlegensten Winkeln unseres Planeten mit Glasfaser-Internetnetzen gleich. Dies schafft ideale Bedingungen für Online-Spiele, 8K-Streaming und Remote-Arbeit für Gamer.

Die erste Charge der Starlink V3-Geräte soll 2026 mit der Starship-Trägerrakete ins All gebracht werden. Zur Information: Derzeit nutzen über 12 Millionen Abonnenten in 160 Ländern weltweit diesen Dienst.