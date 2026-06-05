Elon Musk: Starlink V3-Geschwindigkeit steigt um das 10-Fache, Kapazität um das 100-Fache

·93·Technologie
Elon Musk: Starlink V3-Geschwindigkeit steigt um das 10-Fache, Kapazität um das 100-Fache

Elon Musk hat revolutionäre Details über die neue Generation von Starlink-Satelliten bekannt gegeben, deren Start bald geplant ist. Die neuen Starlink V3-Geräte werden eine 10-mal höhere Bandbreitenkapazität als das V2-Modell aufweisen, wobei jeder Satellit Geschwindigkeiten von über 1 Tbit/s bereitstellen kann. Laut Ixbt.com berichtet .

Laut dem Milliardär ist geplant, 10-mal mehr Hardware ins All zu bringen als derzeit. Dadurch wird die Gesamtkapazität des gesamten Systems um mehr als das 100-Fache steigen. Außerdem wird die Umlaufbahnhöhe der Satelliten von 550 Kilometern auf 350 Kilometer gesenkt, was die Signallaufzeit (Ping) erheblich reduziert.

Nach den Gesetzen der Physik wird die Round-Trip-Zeit des Signals weniger als 5 Millisekunden betragen. Dieser Wert stellt den Starlink-Dienst sogar in den entlegensten Winkeln unseres Planeten mit Glasfaser-Internetnetzen gleich. Dies schafft ideale Bedingungen für Online-Spiele, 8K-Streaming und Remote-Arbeit für Gamer.

Die erste Charge der Starlink V3-Geräte soll 2026 mit der Starship-Trägerrakete ins All gebracht werden. Zur Information: Derzeit nutzen über 12 Millionen Abonnenten in 160 Ländern weltweit diesen Dienst.

Elon MuskStarlinkInternetTechnologieStarship
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Die interessantesten Startups wollen Nutzer von Smartphones entwöhnenDie interessantesten Startups wollen Nutzer von Smartphones entwöhnenGestern, 17:26Wildberries und Russ starten neue digitale GesundheitsplattformWildberries und Russ starten neue digitale GesundheitsplattformGestern, 17:21Supabase-Bewertung verdoppelt sich in 8 Monaten auf 10 Milliarden DollarSupabase-Bewertung verdoppelt sich in 8 Monaten auf 10 Milliarden DollarGestern, 16:52Fast 70 % der Steam-Nutzer sind auf Windows 11 umgestiegenFast 70 % der Steam-Nutzer sind auf Windows 11 umgestiegenGestern, 16:27Google und FBI warnen: Hacker geben sich als falsche IT-Mitarbeiter in Büros ausGoogle und FBI warnen: Hacker geben sich als falsche IT-Mitarbeiter in Büros ausGestern, 16:25Lasersystem zur Umgehung des Schutzes von iPhone und Satelliten vorgestelltLasersystem zur Umgehung des Schutzes von iPhone und Satelliten vorgestelltGestern, 15:52
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse