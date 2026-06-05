Huawei-Erfolg: Premium-Version des Pura X Max wird populär

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Huawei-Erfolg: Premium-Version des Pura X Max wird populär

Huawei hat innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Start 350.000 Einheiten seines neuen Flaggschiff-Falt-Smartphones, des Pura X Max, auf den Markt gebracht. Interessanterweise verkaufte sich die Standardversion 145.200 Mal, während die deutlich teurere Collector’s Edition mit 198.500 verkauften Einheiten ein unerwartetes Ergebnis erzielte. Laut Ixbt.com berichtet .

Preislich liegt das Basismodell des Pura X Max mit 12+256 GB Speicher bei 1.600 Dollar, die Variante mit 12+512 GB bei etwa 1.780 Dollar. Die Collector’s Edition wird für 16+512 GB zu 1.920 Dollar und für 16+1 TB zu 2.070 Dollar angeboten. Am ersten Verkaufstag lag die Wachstumsrate im Vergleich zur Vorgängergeneration bei 215 Prozent.

Technisch ist das Huawei Pura X Max mit einem 7,69-Zoll-flexiblen WQHD+-OLED-Display und einem 5,4-Zoll-Außendisplay ausgestattet. Das Gerät läuft auf dem Kirin 9030 Pro-Prozessor, das Gehäuse besteht aus Verbundmaterialien und verfügt über ein Tropfen-Scharnier und UTG-Schutzglas.

Die Autonomie des Smartphones wird durch einen 5.300-mAh-Akku gewährleistet, der 100 W kabelgebundenes und 80 W kabelloses Laden unterstützt. Das Kamerasystem basiert auf der XMAGE-Technologie: Es umfasst eine 50-MP-Hauptkamera, ein zusätzliches 50-MP-Modul und ein periskopisches Teleobjektiv. Das Gerät läuft unter dem Betriebssystem HarmonyOS 6.1.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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