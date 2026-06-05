One UI 9.0 Beta-Version wird für Samsung Galaxy S25-Serie getestet

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One UI 9.0 Beta-Version wird für Samsung Galaxy S25-Serie getestet

Samsung hat mit ersten Tests der One UI 9.0-Oberfläche für seine Flaggschiff-Smartphones – die Modelle Galaxy S25, Galaxy S25 Plus und Galaxy S25 Ultra – begonnen. Eine neue Firmware-Version für diese Serie ist auf dem OTA-Update-Server des Unternehmens erschienen, was darauf hindeutet, dass die Arbeit am großen Software-Update in eine aktive Phase eingetreten ist. Wie Ixbt.com berichtet .

Die One UI 9.0-Benutzeroberfläche wurde im vergangenen Monat offiziell vorgestellt und basiert auf dem Betriebssystem Android 17. Ursprünglich wurde das Beta-Programm für die neuen Galaxy S26-Geräte der nächsten Generation als offen angekündigt, doch aktuelle Daten deuten darauf hin, dass das Unternehmen auch ein Update für die Flaggschiffe des Vorjahres vorbereitet.

Derzeit ist diese Firmware nur für interne Tests vorgesehen und nicht für die öffentliche Nutzung freigegeben. Das Erscheinen der neuen Version auf dem Server bedeutet nicht sofortige Veröffentlichung, bestätigt jedoch, dass Samsung-Ingenieure mit der Überprüfung der Systemstabilität auf den Smartphones der S25-Serie begonnen haben.

Zur Erinnerung: Das One UI 9.0-Update soll eine Reihe von Neuerungen umfassen, darunter erweiterte Funktionen der künstlichen Intelligenz, flüssigere Oberflächenanimationen und verbesserte Sicherheitssysteme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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