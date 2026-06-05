Sam Altman kündigt nächste Phase der KI-Entwicklung an

·53·Technologie
Sam Altman kündigt nächste Phase der KI-Entwicklung an

OpenAI-CEO Sam Altman sprach über die neue Phase der Entwicklung künstlicher Intelligenz nach Chatbots und KI-Agenten. Seiner Meinung gehört die Zukunft „proaktiven KI“-Systemen, die im Hintergrund kontinuierlich laufen und nützliche Aktionen unabhängig ausführen, ohne auf spezifische Benutzeranfragen zu warten. Ixbt.com berichtet .

Bei einer Veranstaltung für OpenAI-Firmenkunden unterteilte Altman die Evolution von KI-Produkten in drei Phasen. Die erste umfasst Chat-Modelle wie ChatGPT, die zweite besteht aus autonomen Agenten, die komplexe Aufgaben wie Codex erledigen, und der dritte Schritt sind Systeme, die Situationen kontinuierlich analysieren und unabhängige Lösungen anbieten. „Wenn ich eine Technologie auswählen müsste, auf die ich mich im kommenden Jahr vorbereiten sollte, würde ich auf diese Richtung setzen“, sagte Altman.

Derzeit arbeitet OpenAI daran, seine Produkte in einer einzigen universellen Plattform zu integrieren. Dies hilft Benutzern, bei der Auswahl zwischen ChatGPT, Codex und anderen Tools nicht den Überblick zu verlieren. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Kommunikation zwischen verschiedenen Diensten zu optimieren und das Problem der Kontextaggregation zu lösen.

Altman betonte auch, dass die Kosten für die Implementierung von KI stark steigen. Als Beispiel nannte er Uber: Laut ihm hat das Unternehmen sein jährliches Budget für künstliche Intelligenz bereits im ersten Quartal aufgebraucht. OpenAI plant, diese Kosten durch die Verbesserung der Modelleffizienz zu senken.

Zum Abschluss stellte Altman fest, dass viele Führungskräfte und Mitarbeiter immer noch nicht wissen, wie man KI-Systeme effektiv nutzt. Seinen Worten zufolge erkennen die Benutzer zwar, dass sie die Technologie nicht ausreichend nutzen, haben aber Schwierigkeiten, ihre gewohnten Arbeitsabläufe zu ändern.

OpenAISam AltmanChatGPTKünstliche IntelligenzTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Die interessantesten Startups wollen Nutzer von Smartphones entwöhnenDie interessantesten Startups wollen Nutzer von Smartphones entwöhnenGestern, 17:26Wildberries und Russ starten neue digitale GesundheitsplattformWildberries und Russ starten neue digitale GesundheitsplattformGestern, 17:21Supabase-Bewertung verdoppelt sich in 8 Monaten auf 10 Milliarden DollarSupabase-Bewertung verdoppelt sich in 8 Monaten auf 10 Milliarden DollarGestern, 16:52Fast 70 % der Steam-Nutzer sind auf Windows 11 umgestiegenFast 70 % der Steam-Nutzer sind auf Windows 11 umgestiegenGestern, 16:27Google und FBI warnen: Hacker geben sich als falsche IT-Mitarbeiter in Büros ausGoogle und FBI warnen: Hacker geben sich als falsche IT-Mitarbeiter in Büros ausGestern, 16:25Lasersystem zur Umgehung des Schutzes von iPhone und Satelliten vorgestelltLasersystem zur Umgehung des Schutzes von iPhone und Satelliten vorgestelltGestern, 15:52
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse