Sam Altman kündigt nächste Phase der KI-Entwicklung an

OpenAI-CEO Sam Altman sprach über die neue Phase der Entwicklung künstlicher Intelligenz nach Chatbots und KI-Agenten. Seiner Meinung gehört die Zukunft „proaktiven KI“-Systemen, die im Hintergrund kontinuierlich laufen und nützliche Aktionen unabhängig ausführen, ohne auf spezifische Benutzeranfragen zu warten. Ixbt.com berichtet .

Bei einer Veranstaltung für OpenAI-Firmenkunden unterteilte Altman die Evolution von KI-Produkten in drei Phasen. Die erste umfasst Chat-Modelle wie ChatGPT, die zweite besteht aus autonomen Agenten, die komplexe Aufgaben wie Codex erledigen, und der dritte Schritt sind Systeme, die Situationen kontinuierlich analysieren und unabhängige Lösungen anbieten. „Wenn ich eine Technologie auswählen müsste, auf die ich mich im kommenden Jahr vorbereiten sollte, würde ich auf diese Richtung setzen“, sagte Altman.

Derzeit arbeitet OpenAI daran, seine Produkte in einer einzigen universellen Plattform zu integrieren. Dies hilft Benutzern, bei der Auswahl zwischen ChatGPT, Codex und anderen Tools nicht den Überblick zu verlieren. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Kommunikation zwischen verschiedenen Diensten zu optimieren und das Problem der Kontextaggregation zu lösen.

Altman betonte auch, dass die Kosten für die Implementierung von KI stark steigen. Als Beispiel nannte er Uber: Laut ihm hat das Unternehmen sein jährliches Budget für künstliche Intelligenz bereits im ersten Quartal aufgebraucht. OpenAI plant, diese Kosten durch die Verbesserung der Modelleffizienz zu senken.

Zum Abschluss stellte Altman fest, dass viele Führungskräfte und Mitarbeiter immer noch nicht wissen, wie man KI-Systeme effektiv nutzt. Seinen Worten zufolge erkennen die Benutzer zwar, dass sie die Technologie nicht ausreichend nutzen, haben aber Schwierigkeiten, ihre gewohnten Arbeitsabläufe zu ändern.