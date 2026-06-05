5G-Einführung in Russland wird für normale Nutzer kaum spürbar sein

·53·Technologie
5G-Einführung in Russland wird für normale Nutzer kaum spürbar sein

Der CEO von MegaFon, Khachatur Pombukhchan, bewertete die Erwartungen hinsichtlich der Einführung der 5G-Technologie. Seinen Worten zufolge wird die Inbetriebnahme des neuen Standards auf bestehenden Frequenzen die Datenübertragungsgeschwindigkeit nur um 18–20 % steigern. Dies ist eine für normale Nutzer kaum wahrnehmbare Veränderung. Wie Ixbt.com berichtet .

Derzeit unterstützen nur etwa 10 % der Geräte von Abonnenten in Russland den 5G-Standard. Zudem haben Apple und Samsung die 5G-Funktion für diese Region noch nicht freigeschaltet. Viele Smartphones chinesischer Hersteller können zudem nicht im zugewiesenen Frequenzbereich von 4,63–4,99 GHz arbeiten.

Pombukhchan bezeichnete die Werbung der Betreiber, dass 5G bald für alle verfügbar sein werde, als bloßen „Hype“. Er betonte, dass die Hauptvorteile des neuen Standards – niedrige Latenz und schnelle Übertragung großer Datenmengen – eher für Unternehmenskunden, Smart Cities, Telemedizin und autonome Fahrzeuge von Nutzen sein werden.

Die massenhafte Entwicklung des 5G-Netzes in Russland soll in anderthalb Jahren beginnen, sobald die Produktion lokaler Telekommunikationsausrüstung angelaufen ist. In der ersten Phase wird das Netz an stark frequentierten Orten wie Großstädten, Stadien und Parks eingeführt.

Laut Angaben könnten die gesamten Investitionsausgaben russischer Betreiber für den Aufbau der 5G-Infrastruktur bis 2036 335 Milliarden Rubel übersteigen. Davon werden 286 Milliarden Rubel direkt in das Verbrauchersegment (B2C) fließen.

5GRusslandMegaFonSmartphoneTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Die interessantesten Startups wollen Nutzer von Smartphones entwöhnenDie interessantesten Startups wollen Nutzer von Smartphones entwöhnenGestern, 17:26Wildberries und Russ starten neue digitale GesundheitsplattformWildberries und Russ starten neue digitale GesundheitsplattformGestern, 17:21Supabase-Bewertung verdoppelt sich in 8 Monaten auf 10 Milliarden DollarSupabase-Bewertung verdoppelt sich in 8 Monaten auf 10 Milliarden DollarGestern, 16:52Fast 70 % der Steam-Nutzer sind auf Windows 11 umgestiegenFast 70 % der Steam-Nutzer sind auf Windows 11 umgestiegenGestern, 16:27Google und FBI warnen: Hacker geben sich als falsche IT-Mitarbeiter in Büros ausGoogle und FBI warnen: Hacker geben sich als falsche IT-Mitarbeiter in Büros ausGestern, 16:25Lasersystem zur Umgehung des Schutzes von iPhone und Satelliten vorgestelltLasersystem zur Umgehung des Schutzes von iPhone und Satelliten vorgestelltGestern, 15:52
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse