5G-Einführung in Russland wird für normale Nutzer kaum spürbar sein

Der CEO von MegaFon, Khachatur Pombukhchan, bewertete die Erwartungen hinsichtlich der Einführung der 5G-Technologie. Seinen Worten zufolge wird die Inbetriebnahme des neuen Standards auf bestehenden Frequenzen die Datenübertragungsgeschwindigkeit nur um 18–20 % steigern. Dies ist eine für normale Nutzer kaum wahrnehmbare Veränderung. Wie Ixbt.com berichtet .

Derzeit unterstützen nur etwa 10 % der Geräte von Abonnenten in Russland den 5G-Standard. Zudem haben Apple und Samsung die 5G-Funktion für diese Region noch nicht freigeschaltet. Viele Smartphones chinesischer Hersteller können zudem nicht im zugewiesenen Frequenzbereich von 4,63–4,99 GHz arbeiten.

Pombukhchan bezeichnete die Werbung der Betreiber, dass 5G bald für alle verfügbar sein werde, als bloßen „Hype“. Er betonte, dass die Hauptvorteile des neuen Standards – niedrige Latenz und schnelle Übertragung großer Datenmengen – eher für Unternehmenskunden, Smart Cities, Telemedizin und autonome Fahrzeuge von Nutzen sein werden.

Die massenhafte Entwicklung des 5G-Netzes in Russland soll in anderthalb Jahren beginnen, sobald die Produktion lokaler Telekommunikationsausrüstung angelaufen ist. In der ersten Phase wird das Netz an stark frequentierten Orten wie Großstädten, Stadien und Parks eingeführt.

Laut Angaben könnten die gesamten Investitionsausgaben russischer Betreiber für den Aufbau der 5G-Infrastruktur bis 2036 335 Milliarden Rubel übersteigen. Davon werden 286 Milliarden Rubel direkt in das Verbrauchersegment (B2C) fließen.