Boat stellt Slazer-Trimmer-Serie ab 9 US-Dollar vor

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Boat stellt Slazer-Trimmer-Serie ab 9 US-Dollar vor

Boat hat seine neue Slazer-Trimmer-Linie vorgestellt. Die Serie umfasst drei Modelle: Slazer S100, Slazer K100+ und Slazer K100 Pro. Jedes Gerät zeichnet sich durch eine Kombination aus modernen Funktionen und einem erschwinglichen Preis aus. Laut Ixbt.com berichtet .

Das Modell Slazer S100 bietet bis zu 300 Minuten Betriebszeit mit einer einzigen vollständigen Ladung und unterstützt Schnellladetechnologie. Laut dem Unternehmen reicht eine fünfminütige Ladung für eine vollständige Barttrimm-Sitzung aus. Edelstahlklingen, abwaschbare Aufsätze und ein USB-C-Anschluss sind die Hauptmerkmale dieses Modells.

Das Modell Slazer K100+ ist ein universelles „6-in-1“-Set. Es verfügt über austauschbare Aufsätze für die Pflege von Bart, Haaren, Nase und Körper. Das Gerät ist mit Keramikklingen, einem hochwertigen Aluminiumgehäuse und Wasserschutz nach IPX6-Standard ausgestattet. Außerdem verfügt es über ein magnetisches Befestigungssystem und eine Ladeanzeige.

Das Spitzenmodell der Serie ist der Slazer K100 Pro, ein multifunktionales „15-in-1“-Set. Es behält Keramikklingen, ein Aluminiumgehäuse und IPX6-Wasserbeständigkeit bei. Preislich liegt das Slazer S100 bei 9 US-Dollar, das Slazer K100+ bei 19 US-Dollar und das Premium-Modell Slazer K100 Pro bei 35 US-Dollar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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