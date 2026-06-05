AirTrunk investiert 30 Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren in Indien

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AirTrunk investiert 30 Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren in Indien

AirTrunk, unterstützt von Blackstone, gab bekannt, dass es bis 2030 30 Milliarden Dollar in die indische Wirtschaft investieren wird. Das australische Unternehmen plant den Bau neuer Rechenzentren im Land mit einer Gesamtkapazität von 5 Gigawatt (GW). Dies ist eine der größten Investitionszusagen für die digitale Infrastruktur in Südasien. Laut Techcrunch.com berichtet .

AirTrunk ist Anfang dieses Jahres durch die Übernahme von Lumina CloudInfra in den indischen Markt eingetreten. Laut der Forschungsfirma Bernstein wird die Kapazität der Rechenzentren in Indien von derzeit 1,5 GW bis 2030 auf 8 GW wachsen. Die indische Regierung bietet ausländischen Cloud-Service-Anbietern bis 2047 Steueranreize, um KI-Infrastruktur anzuziehen.

Das Unternehmen hat bereits mit den Vorbereitungen für die Expansion begonnen. Insbesondere wurde eine Vereinbarung zur Bereitstellung von Land für ein großes 3-GW-Projekt im Bundesstaat Maharashtra getroffen. Nach einem Treffen zwischen AirTrunk-CEO Robin Khuda und Premierminister Narendra Modi wurde betont, dass diese Investition dazu beitragen wird, Indien zu einem globalen Hub für Cloud-Computing und künstliche Intelligenz zu machen.

Derzeit erweitern auch Technologiegiganten wie Amazon, Google, Microsoft und OpenAI ihre Infrastruktur in Indien. Experten warnen jedoch, dass der enorme Bedarf der Rechenzentren an Strom, Wasser und Landressourcen in Zukunft ein großes Hindernis darstellen könnte. Schätzungen von Deloitte zufolge werden solche Projekte im asiatisch-pazifischen Raum Dutzende von Terawattstunden zusätzlicher Energie benötigen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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