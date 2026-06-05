Max Messenger-Registrierungen überschreiten 125 Millionen

·46·Technologie
Max Messenger-Registrierungen überschreiten 125 Millionen

Das Nachrichtenaufkommen im russischen Messenger Max wächst rasant. Laut Farit Khusnoyarov, CEO der Plattform, tauschen Nutzer täglich fast 2 Milliarden Nachrichten aus. Auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum betonte Khusnoyarov: „Die Aktivität wächst sehr schnell, es werden fast 2 Milliarden Nachrichten pro Tag versendet“, hob er hervor. Ixbt.com berichtet .

Zudem teilte der Unternehmensleiter statistische Daten zur Nutzerbasis mit. Derzeit nutzen 87 Millionen Menschen die Plattform täglich, während die Gesamtzahl der registrierten Konten 125 Millionen erreicht hat. Bei einem derart starken Wachstum rückt die Berücksichtigung der Nutzerbedürfnisse in den Fokus.

„Bei einer so großen Zielgruppe reicht es, ihnen aufmerksam zuzuhören. Unser Hauptziel ist es, uns um die Nutzer zu kümmern und Komfort für sie zu schaffen“, sagte Khusnoyarov in seiner Rede. Dieser Ansatz bestimmt die zukünftige Entwicklungsstrategie der Plattform.

Erinnern wir daran, dass zuvor die Funktion für Live-Streams in Max-Kanälen eingeführt wurde. Davor hatte Apple die Max-App ohne weitere Erklärungen aus dem App Store entfernt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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