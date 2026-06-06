Universität Cambridge testet ersten KI-entwickelten Impfstoff

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Universität Cambridge testet ersten KI-entwickelten Impfstoff

Wissenschaftler der Universität Cambridge haben ein revolutionäres Ergebnis bekannt gegeben: Zum ersten Mal in der Geschichte der Impfstoffe wurde das Antigen, der Hauptbestandteil, vollständig mit künstlicher Intelligenz entworfen und erfolgreich am Menschen getestet. Forschern zufolge läutet dieses „Superantigen“-Modell eine neue Ära in der Medizin ein. Berichtet von Ixbt.com Nachricht Quelle.

An der ersten Phase der klinischen Studien nahmen 39 gesunde Freiwillige im Alter von 18 bis 50 Jahren in medizinischen Zentren in Southampton und Cambridge teil. Der Impfstoff richtet sich gegen Viren der Sarbecovirus-Gruppe, einschließlich SARS-CoV-2, das die COVID-19-Pandemie auslöste, das SARS-Virus und gefährliche Coronaviren, die unter Fledermäusen zirkulieren.

Die Studienergebnisse zeigten, dass der Impfstoff nicht nur gegen bestimmte Viren, sondern auch gegen ihre nahen Verwandten eine starke Immunantwort auslöste. Experten sind der Ansicht, dass das Designprinzip des Antigens Schutz vor zukünftigen, bisher unbekannten Viren bieten könnte.

Laut Professor Jonathan Heeney verändert diese Technologie den Ansatz der Impfstoffentwicklung grundlegend. Während traditionelle Methoden der Virusevolution hinterherhinken, zielt der neue KI-gestützte Ansatz darauf ab, dem Virus voraus zu sein und einen universellen Schutz zu schaffen.

Zur Erstellung des Antigens wurden maschinelle Lernalgorithmen verwendet, die mit globalen genetischen Sequenzdaten von Viren der Sarbecovirus-Gruppe trainiert wurden. Das Modell identifizierte gemeinsame virale Komponenten und entwarf eine Immunkomponente, die gleichzeitig gegen mehrere Erreger wirkt. Im nächsten Schritt planen Wissenschaftler, die Wirksamkeit des Impfstoffs an einer größeren Gruppe von Freiwilligen zu testen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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