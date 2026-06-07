Notion stellt Zugriff auf Anthropic-Modelle nach technischer Störung wieder her

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Notion stellt Zugriff auf Anthropic-Modelle nach technischer Störung wieder her

Am vergangenen Wochenende wurden technische Probleme bei der Integration der Notion-Plattform mit Anthropic festgestellt. Am Sonntagmorgen gab das Unternehmen bekannt, dass die Leistung der Opus 4.7- und 4.8-Modelle von Anthropic nachgelassen habe, was zu einer Zunahme von Fehlern für Notion AI-Nutzer führte. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht .

Um die Situation zu klären, hatte Notion die Nutzung aller Anthropic-Modelle in seinem automatisierten Produktivitätstool vorübergehend ausgesetzt. Zwölf Stunden später gab Max Schoening, Leiter der Produktabteilung bei Notion, bekannt, dass die Dienste wiederhergestellt seien.

Schoening nahm in sozialen Medien zu Gerüchten Stellung, die die Störung mit der Modellqualität in Verbindung brachten, und bezeichnete sie als einfache technische Unterbrechung. Seinen Worten zufolge treten solche Vorfälle auf GitHub, AWS und anderen großen Plattformen regelmäßig auf.

Ein Sprecher von Anthropic gab ebenfalls eine offizielle Erklärung ab und bestätigte, dass ein kurzfristiges Infrastrukturproblem zu Fehlern in mehreren Claude-Modellen geführt habe. Derzeit sind alle Probleme behoben, und Nutzer können diese Modelle wieder vollständig über Notion AI nutzen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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