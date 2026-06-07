Prada und Axiom Space stellen neue Raumanzug-Schicht für Artemis-IV-Mission vor

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Prada und Axiom Space stellen neue Raumanzug-Schicht für Artemis-IV-Mission vor

Axiom Space und Prada haben ein neues Element des AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit) Mondraumanzugs vorgestellt – das LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment), ein internes Kühl- und Belüftungskleidungsstück. Diese Schicht steht in direktem Kontakt mit den Körpern der Astronauten, die im Rahmen der Artemis-IV-Mission der NASA auf der Mondoberfläche arbeiten, und sorgt für Thermoregulation und Belüftung. Laut Ixbt.com Bericht .

Die Basis des LCVG besteht aus einem Netz von Schläuchen, die entlang der Hauptmuskelgruppen verlaufen. Während der Astronaut arbeitet, zirkuliert gekühltes Wasser in diesen Schläuchen und führt die bei körperlicher Anstrengung entstehende Wärme ab. Laut den Entwicklern ist das neue Kleidungsstück für Arbeiten im Weltraum von bis zu 8 Stunden Dauer ausgelegt. Zur Erhöhung der Zuverlässigkeit ist im System ein vollständiger redundanter Kühlkreislauf integriert.

Neben der Kühlung erfüllt das LCVG auch eine Belüftungsfunktion. Ein separates Schlauchsystem führt frischen Sauerstoff zum Gesichtsbereich des Astronauten und leitet gleichzeitig das ausgeatmete Kohlendioxidgas ab. Anschließend wird das Gas in der Lebenserhaltungseinheit von CO2 gereinigt und der Sauerstoff wieder in das Kreislaufsystem zurückgeführt.

Prada trug zum Projekt nicht nur mit Design, sondern auch mit der Konstruktion, 3D-Modellierung und der Auswahl spezieller Materialien bei. Die Erfahrung des Unternehmens bei der Entwicklung hochtechnologischer Stoffe half bei der Auswahl von Fasern, die für den mehrfachen Einsatz während langfristiger Weltraummissionen beständig sind. Der AxEMU-Raumanzug wird zum Hauptmittel, um Menschen vor der extrem aggressiven Umgebung des Mondes zu schützen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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