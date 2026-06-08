NVIDIA GeForce RTX 50 Super Grafikkarten erscheinen Anfang 2027

Unter Berufung auf zuverlässige Quellen berichtete die taiwanische Publikation BenchLife.info, dass NVIDIA die Super-Versionen der GeForce RTX 50-Serie Anfang 2027 vorstellen wird. Höchstwahrscheinlich werden die neuen Geräte auf der CES 2027 präsentiert. Ixbt.com berichtet .

Eines der wichtigsten Updates in der GeForce RTX 50 Super-Serie ist eine erhebliche Steigerung des Speichervolumens. Berichten zufolge wird der Speicher dieser Karten mit GDDR7-Standard von 16 GB auf 24 GB erhöht.

Frühere Berichte deuten zudem darauf hin, dass eine RTX 5060-Version mit 12 GB Speicher in der Linie erscheinen könnte. Der Hersteller plant die Veröffentlichung von Super-Modellen der RTX 5060, 5070, 5070 Ti und 5080-Serien für Desktop-PCs.

Derzeit liegen keine genauen Informationen zu mobilen (Laptop-)Versionen der Grafikkarten vor. NVIDIA zielt darauf ab, mit seiner neuen Architektur neue Maßstäbe bei der Grafikleistung und Energieeffizienz zu setzen.