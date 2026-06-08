Blue Origin beginnt mit der Wiederherstellung der Startrampe nach Explosion

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Blue Origin beginnt mit der Wiederherstellung der Startrampe nach Explosion

Blue Origin CEO Dave Limp gab ein Update zu den Arbeiten am Startkomplex LC-36 auf der Cape Canaveral Space Force Station. Nach einer starken Explosion während der Triebwerkstests der New Glenn-Rakete am 28. Mai begann das Unternehmen mit Aufräum- und Wiederherstellungsarbeiten. Wie Ixbt.com berichtet .

Derzeit werden GS2-Oberstufen aus der Integrationshalle verlegt. Ein von Limp veröffentlichtes Foto zeigt eine große weiße Stufe. In naher Zukunft sind weitere GS2-Blöcke und der Never Tell Me The Odds-Booster, der die Explosion überstand, zur Verlegung vorgesehen.

Erinnern wir daran, dass der Unfall im Mai die getestete Rakete vollständig zerstörte und die Startrampe schwer beschädigte. Laut Unternehmensangaben blieben die Haupttanks, der Wasserturm und andere kritische Infrastrukturelemente jedoch nahezu unbeschädigt oder können vor Ort repariert werden.

Trotz dieses Vorfalls will die Führung von Blue Origin ihre Pläne nicht aufgeben. Das Unternehmen gab offiziell bekannt, dass es beabsichtigt, die Flüge bis Ende 2026 wieder aufzunehmen und die Weltraummissionen fortzusetzen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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