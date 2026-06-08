HyperOS 3-Update auf Basis von Android 16 für Xiaomi 13T veröffentlicht

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HyperOS 3-Update auf Basis von Android 16 für Xiaomi 13T veröffentlicht

Xiaomi hat mit der Auslieferung des stabilen HyperOS 3-Updates für sein beliebtes Xiaomi 13T-Smartphone begonnen. Diese Firmware basiert auf dem neuesten Android 16-Betriebssystem und wurde zunächst in der Region Indonesien eingeführt. In den kommenden Tagen wird erwartet, dass die geografische Verfügbarkeit des Updates erweitert und für andere Regionen, einschließlich Nutzer in Usbekistan, freigegeben wird. Laut Ixbt.com Bericht .

Das neue Softwarepaket ist etwa 6,5 GB groß, daher wird den Nutzern empfohlen, es über ein stabiles Wi-Fi-Netzwerk herunterzuladen. Nach der Installation wird die Systemoberfläche vollständig erneuert, visuelle Effekte werden überarbeitet und ein neues Konzept für die Arbeit mit Benachrichtigungen und aktiven Anwendungen eingeführt.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die HyperIsland-Funktion – ein interaktives Panel am oberen Bildschirmrand, das die Überwachung und Steuerung von Live-Ereignissen in Anwendungen ermöglicht. Zudem wurden neue KI-Tools für die Textverarbeitung, Spracherkennung, Suche und Übersetzung, dynamische Hintergrundbilder sowie verbesserte Animationen für den Sperrbildschirm zum System hinzugefügt.

Das Update kündigt auch eine erweiterte Kompatibilität mit anderen Geräten des Ökosystems an. Insbesondere wurde die Funktion zum schnellen Datenaustausch zwischen verschiedenen Gadgets verbessert, was Xiaomi-Nutzern mehr Komfort bei der Dateiübertragung zwischen ihren Geräten bietet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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