ZTE U15S: Tragbarer Router mit 10.000-mAh-Akku und Wi-Fi 6 erschienen

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ZTE U15S: Tragbarer Router mit 10.000-mAh-Akku und Wi-Fi 6 erschienen

ZTE hat offiziell seinen neuen tragbaren U15S Wi-Fi-Router auf den Markt gebracht. Das Gerät ist in Schwarz und Weiß erhältlich und kostet etwa 25 US-Dollar (179 Yuan). Dieses Gadget läuft auf der ZTE V3E-A53-Plattform und ist mit einem Dual-Core-Prozessor ausgestattet. Laut Ixbt.com Bericht .

Eine besondere Eigenschaft des Routers ist die Möglichkeit, gleichzeitig mit zwei SIM-Karten zu arbeiten. Dies ermöglicht Benutzern, je nach Netzwerkqualität schnell zwischen den Anbietern zu wechseln. Außerdem unterstützt das Gerät den modernen Wi-Fi 6-Standard, was für hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Stabilität sorgt.

Der ZTE U15S verfügt über ein kompaktes Gehäuse mit einem 1,44-Zoll-Touchscreen auf der Vorderseite. Über das Display können Netzwerkstatus, Akkustand und verbrauchter Datenverkehr überwacht sowie andere Geräte schnell per QR-Code verbunden werden. Der Router kann bis zu 16 Geräte gleichzeitig bedienen.

Eine der stärksten Seiten des Geräts ist sein 10.000-mAh-Akku. Er unterstützt 18-W-Schnellladen (QC-, PD- und PPS-Protokolle). Zudem kann der Router dank eines speziellen Modus auch im direkten Betrieb am Netzteil verwendet werden. Mit einem Gewicht von 237 Gramm ist das Gerät sehr reisefreundlich.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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