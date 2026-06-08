Apple vereinfacht das Aufteilen der Rechnung mit Siri und Kamera

Das Ausgehen zum Abendessen mit einer großen Gruppe von Freunden und das gleichmäßige Aufteilen der Rechnung verursacht oft Unannehmlichkeiten. Die Situation wird noch komplizierter, wenn Sie weniger bestellt haben, aber gezwungen sind, für die teuren Getränke anderer zu bezahlen. Auf der WWDC 2026-Konferenz bot Apple eine innovative Lösung für dieses Problem an. Techcrunch.com berichtet .

Mit der neuen Funktion müssen Benutzer ihre iPhone-Kamera nur auf den Kassenbon richten. Der Siri-Modus in der Kamera-App verwandelt jeden Artikel auf dem Bon in ein auswählbares Element. Dies erleichtert die Zuordnung der Bestellungen und ermöglicht das Senden individueller Zahlungsanfragen über Apple Cash basierend auf dem Konsum jeder Person.

Sebastien Marineau-Mes, Vizepräsident für Softwaretechnik bei Apple, erklärte während der Präsentation: „Wenn Sie mit Freunden essen und Ihre iPhone-Kamera auf die Rechnung richten, können Sie die von Ihnen bestellten Artikel auswählen und die Rechnung über Apple Cash aufteilen.“

Obwohl Apps wie SplitWise oder Tab ähnliche Dienste anbieten, haben sie sich nicht weit verbreitet. Der Vorteil der Apple-Lösung ist die Integration in native System-Apps wie iMessage. Dies ermöglicht Benutzern, Zahlungen natürlich und schnell durchzuführen, ohne zusätzliche Anwendungen herunterladen zu müssen.

Darüber hinaus kann die Siri in Camera-Funktion auch für andere Zwecke genutzt werden. Wenn man die Kamera beispielsweise auf Essen richtet, erhält man Informationen über den ungefähren Nährwert und den Kaloriengehalt.