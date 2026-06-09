Virtuelle „Troika“-Karte erscheint in der App „Moy id“

·30·Technologie
Virtuelle „Troika“-Karte erscheint in der App „Moy id“

Einwohner und Gäste Moskaus können die virtuelle „Troika“-Verkehrskarte nun direkt über die App „Moy id“ nutzen. Diese Neuerung ermöglicht die Bezahlung von Fahrpreisen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln der Hauptstadt per Smartphone und macht das Mitführen einer Plastikkarte überflüssig. Laut Ixbt.com berichtet .

Laut der Abteilung für Informationstechnologien der Stadt Moskau muss der Nutzer zur Bezahlung des Fahrpreises lediglich den QR-Code der Karte auf dem Bildschirm seines Geräts anzeigen. Der Code wird an den Drehkreuzscannern in der Metro, im MCC (Moskauer Zentralring), im MCD (Moskauer Zentraldurchmesser) und im Flussverkehr gescannt.

Bei Oberflächenverkehrsmitteln (Busse, Obusse, Straßenbahnen) und an MCD-Stationen mit Validatoren ist es umgekehrt – der auf dem Validator-Bildschirm angezeigte QR-Code muss mit dem Smartphone gescannt werden. Die virtuelle „Troika“ gewährleistet eine schnelle Fahrpreiszahlung und kann im Gegensatz zur Plastikkarte nicht verloren gehen oder zu Hause vergessen werden.

Derzeit sind in der App „Moy id“ mehr als 20 Dokumente und Dienste verfügbar. Sie sind nützlich für die Nutzung städtischer Dienstleistungen, den Erhalt von Rabatten, die Bestätigung von Vergünstigungen sowie das Ausfüllen verschiedener Formulare und Anträge. Da das Smartphone immer griffbereit ist, sind alle notwendigen Informationen im digitalen Format nutzbar.

TroikaMoy IdSmartphoneVerkehrQR-Code
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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