Zahlt sich Apples vorsichtige KI-Strategie aus?

Jahrelang wurde Apple vorgeworfen, im Wettlauf um künstliche Intelligenz (KI) zurückzubleiben. Viele Analysten befürchteten, dass das Fehlen einer klaren Strategie dem Ruf des Unternehmens schaden und sich negativ auf den iPhone-Verkauf auswirken könnte. Doch kürzlich vorgestellte Updates präsentierten Apples größtes KI-Projekt – ein verbessertes Siri-System, das in Zusammenarbeit mit Google Gemini entwickelt wurde. Techcrunch.com berichtet .

Laut Craig Federighi, Apples Vizepräsident für Software-Engineering, entwickeln viele Unternehmen künstliche Intelligenz einfach nur um der Technologie willen. Apple konzentriert sich hingegen vorrangig auf die Entwicklung benutzerfreundlicher und intuitiver Produkte. Dieser Ansatz positioniert Apple als nutzerzentrierte Marke in einer Zeit, in der negative Einstellungen zur KI und die Angst vor Arbeitsplatzverlusten in der Gesellschaft zunehmen.

Das neue Siri kann nun leicht Informationen finden, die in E-Mails oder Nachrichten vergraben sind, Bildschirminhalte analysieren und mit Hilfe von Google Gemini schnell die neuesten Daten aus dem Internet bereitstellen. Am wichtigsten ist, dass diese Funktionen nahtlos auf allen Apple-Geräten zusammenarbeiten.

Indem Apple seinen virtuellen Assistenten auf Betriebssystemebene mit KI anreichert, versetzt es der Konkurrenz einen schweren Schlag. Im Gegensatz zu anderen KI-Apps, die über den App Store vertrieben werden, verspricht Apples systemweite Integration den Nutzern beispiellosen Komfort und Geschwindigkeit.