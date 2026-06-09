„Gefahrenknopf“ gegen Cyberbetrug erscheint auf Russlands Gosuslugi-Portal

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„Gefahrenknopf“ gegen Cyberbetrug erscheint auf Russlands Gosuslugi-Portal

Die russische Staatsduma hat einen Gesetzentwurf in zweiter und dritter Lesung als Teil des zweiten Pakets von Maßnahmen zur Bekämpfung von Cyberbetrug verabschiedet. Eine der wichtigsten Neuerungen in diesem Dokument ist die Einführung eines speziellen „Gefahrenknopfs“ auf dem Portal für staatliche Dienstleistungen Gosuslugi. Ixbt.com berichtet .

Mit der neuen Funktion können Bürger, die auf verdächtige Aktivitäten stoßen, potenziellen Betrug schnell melden. Von Nutzern eingereichte Daten werden automatisch an das staatliche Informationssystem Antifrod weitergeleitet.

Nach Eingang des Signals werden die Daten an Banken und Telekommunikationsbetreiber übermittelt. Dies ermöglicht es Finanzinstituten und Betreibern wiederum, die notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung betrügerischer Aktivitäten zu ergreifen.

Derzeit werden der Betriebsmechanismus dieses Systems und die Liste der spezifischen Maßnahmen von der russischen Regierung entwickelt. Diese Initiative zielt darauf ab, die Sicherheit digitaler Dienste zu erhöhen und die persönlichen Daten der Bürger zu schützen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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