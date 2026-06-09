Apple führt universelle Abonnements für Apps im App Store ein

Zum ersten Mal ermöglicht Apple Entwicklern, Abonnement-Bundles über den App Store in Zusammenarbeit miteinander anzubieten. Diese Neuerung ermöglicht es Nutzern, auf mehrere Apps zu einem günstigeren Preis zuzugreifen, als wenn sie jede einzeln abonnieren würden. Laut Techcrunch.com berichtet .

Das Unternehmen kündigte auf seiner Worldwide Developers Conference (WWDC) die Erweiterung der App Bundles-Funktion an. Zuvor konnte nur ein einzelner Entwickler seine eigenen mehreren Apps als Bundle verkaufen. Jetzt können verschiedene Unternehmen zusammenarbeiten, um Nutzern "mehr Leistung für weniger Geld" zu bieten.

Diese Strategie ähnelt einer im Streaming- und Mediensektor weit verbreiteten Methode. Giganten wie HBO und Disney binden Kunden beispielsweise, indem sie ihre Abonnements als Pakete verkaufen. Jetzt können Entwickler im Apple-Ökosystem Apps kombinieren, die nicht miteinander konkurrieren, aber eine ähnliche Kundenbasis haben.

Zum Beispiel könnte ein Bundle für Kreative eine Kamera-App, Foto- und Videobearbeitungstools sowie eine App zum Veröffentlichen von Inhalten in sozialen Netzwerken enthalten. Darüber hinaus können Entwickler von Produktivitäts-Apps ihre To-do-Listen-App zusammen mit der Kalender-App eines anderen Entwicklers verkaufen.

Laut Apple können Entwickler auch spezielle Abonnement-Bundles namens "Suites" erstellen. Die Apps in diesen Bundles können nicht einzeln gekauft werden; sie werden nur als Teil des Pakets angeboten. Dieser Schritt soll die Nutzerloyalität im App Store-Ökosystem erhöhen.