Neue Abgabe für Laptops und Smartphones: Zahlungshöhe hängt von der Marke ab

Die russische Regierung hat vorgeschlagen, den Mechanismus der technologischen Abgabe für Elektronikhersteller und Importeure zu ändern. Gemäß den Änderungen des Steuergesetzbuchs hängt die Zahlungshöhe nicht nur von der Produktkategorie, sondern auch von der spezifischen Marke, dem Modell und den technischen Spezifikationen des Geräts ab. RBC berichtet darüber. Ixbt.com berichtet .

Zuvor waren für bestimmte Produktkategorien feste Sätze vorgesehen. Nun wird ein differenzierter Ansatz vorgeschlagen, bei dem die maximale Abgabe bis zu 5.000 Rubel pro Produkteinheit betragen kann. Das Ministerium für Industrie und Handel legt die genauen Sätze und die Berechnungsmethode fest.

Gleichzeitig hat die Regierung beschlossen, die Einführung des neuen Systems zu verschieben. Wenn die technologische Abgabe ursprünglich ab dem 1. September 2026 eingeführt werden sollte, wurde dieser Termin nun auf den 1. Dezember 2026 verschoben. Laut Vertretern des Ministeriums wurde diese Entscheidung unter Berücksichtigung der Wünsche der Marktteilnehmer getroffen.

Die technologische Abgabe gilt sowohl für importierte als auch für in Russland hergestellte Elektronikprodukte. Beamte hoffen, dass diese Mittel als Investitionsquelle für die Entwicklung der lokalen Elektronikindustrie dienen und die Lokalisierung der Produktion fördern.

Zuvor hatten Branchenvertreter gegen die Einführung der neuen Abgabe protestiert und gewarnt, dass dies zu steigenden Produktionskosten und höheren Preisen für Endverbraucher führen könnte. Einige Marktteilnehmer befürchten, dass die zusätzliche Belastung auch lokale Hersteller negativ beeinflussen wird.